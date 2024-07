Adolescente sofre parada cardíaca ao chegar em escola e morre em Curitiba

Na manhã desta segunda-feira (1º), uma estudante do Ensino Médio morreu ao sofrer uma taquicardia súbita ao chegar no Colégio Estadual Avelino Antônio, localizado no bairro Fazendinha, em Curitiba.

De acordo com informações da direção da escola, a adolescente de 14 anos tinha problemas cardíacos e já estava afastada temporariamente das aulas por conta de uma recomendação médica. Nesta segunda ela estava retornando às aulas. No entanto, na entrada da escola ela sofreu um mal súbito e desmaiou.

A equipe pedagógica do colégio acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento. A jovem foi conduzida à unidade hospitalar mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lamentou “profundamente o ocorrido e presta solidariedade aos familiares e amigos da estudante neste momento de dor.”

