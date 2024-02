DAF Caminhões é eleita Destaque do Ano no Prêmio Lótus 2024

A DAF Caminhões acaba de ser reconhecida como Destaque do Ano no Prêmio Lótus Campeão de Vendas 2024, premiação mais reconhecida do mercado de veículos comerciais no País. O título é resultado do desempenho excepcional da fabricante em 2023, quando registrou aumento de 22,8% nas vendas, sendo a única a crescer no mercado brasileiro no ano. No mesmo período, o setor registrou retração de 16,1%. A empresa, que completou 10 anos de atuação no Brasil, fechou o ano com 10,2% no segmento acima de 16 toneladas. Em 31 anos de premiação, o reconhecimento de Destaque do Ano foi concedido apenas quatro vezes.

Realizada desde 1994 pela Frota&Cia, a premiação é reconhecida por sua credibilidade, já que utiliza os números oficiais de licenciamentos no Renavam, fornecidos pela Fenabrave e pela Anfavea, para definir os vencedores. “É uma grande honra receber este prêmio após um ano tão gratificante para a DAF Caminhões. Isso evidencia que o planejamento robusto e de longo prazo com o País fortaleceu a estruturação da companhia para superar as adversidades do mercado. Nesse percurso, contamos com a contribuição significativa dos nossos funcionários, concessionários e parceiros, e a premiação consolida essa trajetória de sucesso”, comemora Luis Gambim, Diretor Comercial DAF Brasil.

A estratégia assertiva de adaptar, em 2020, a tecnologia Euro 6/Proconve P8 aos modelos Euro 5 da marca, permitiu que a empresa estivesse um passo à frente no final de 2022, apresentando caminhões Euro 6 prontos para comercialização, já testados e aprovados pelos clientes. Outros fatores de extrema importância que ajudaram no fortalecimento da empresa foram a concepção do Centro de Distribuição de Peças de PACCAR Parts, em 2020, que aumentou significativamente a disponibilidade de peças na Rede DAF, e a inauguração da sede brasileira do braço financeiro da montadora, a PACCAR Financial, que atua fortemente nas operações de crédito e financiamentos aos clientes DAF. Além disso, desde 2015, a empresa possui a opção de financiamento pelo Consórcio Nacional DAF, operado pela Randon Consórcios, empresa renomada no mercado.