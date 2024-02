Engavetamento grave interdita BR-277, em Campo Largo

Um engavetamento envolvendo sete carros e dois caminhões bitrem interditou a BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quarta-feira (21) por aproximadamente duas horas.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas no km 137, na pista sentido Ponta Grossa, perto da praça de pedágio de São Luiz do Purunã. Estava chovendo no momento do engavetamento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a batida, um dos caminhões tombou na área verde. Em atualização às 16h41, a PRF informou que a pista foi totalmente liberada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar o estado de saúde dos envolvidos no engavetamento, mas ninguém ficou gravemente ferido. A polícia acredita que a chuva possa ter contribuído para o acidente.

