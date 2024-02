Bebê engasga dentro do carro e é salvo em rodovia na grande Curitiba

Na noite desta terça-feira (20), uma equipe do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) estava se deslocando pela PR-417 (Rodovia da Uva), após atendimento à uma ocorrência, quando foram surpreendidos pelo condutor de um veículo que buzinava e fazia sinais de socorro.

Os policiais militares prontamente pararam a viatura para prestar auxílio e se depararam com uma mãe que trazia seu bebê, de um mês de idade, em seu colo. A criança havia se engasgado com leite e já estava ficando com a pele roxa.

Diante da situação crítica, o Soldado Edgar Antoniacomi, juntamente com o Soldado Jorge Luis Lesnhiovies, iniciaram a manobra de desobstrução das vias aéreas conhecida como “Manobra de Heimlich”, enquanto o comunicavam ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), via rádio. Felizmente, durante o procedimento, a criança expeliu o leite que havia ingerido, recuperando os sinais vitais.

Apesar do retorno dos sinais vitais, a equipe a decidiu transportar o bebê e a mãe na viatura, em prioridade, até o Hospital do Maracanã. Chegando ao local, a criança foi prontamente atendida pelos médicos, que realizaram exames para verificar sua saúde. Após observação, a criança foi recebeu alta e a mãe do bebê expressou sua gratidão pela ação eficaz dos militares estaduais.

Esta ação destaca a importância da rápida resposta e do treinamento dos policiais militares para atuarem em situações de emergência, salvando vidas e garantindo a segurança da população. O fato ainda destaca as ações contínuas da Polícia Militar do Paraná a serviço da comunidade paranaense.

