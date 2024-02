BMW Motorrad tem ofertas para a F 850 GS Adventure e F 900 R

O carnaval vem aí e a BMW Motorrad celebra a folia com condições especiais direcionadas a dois modelos de destaque do portfólio nacional: a F 850 GS Adventure e a F 900 R. Enquanto a primeira, que é vendida a R$ 84.500, está com R$ 5.000 de bônus para o cliente utilizar da forma como preferir, a segunda, com valor de partida de R$ 64.900, na versão Sport, pode ser adquirida por meio de parcelas mensais a partir de R$ 900, com taxa de 0,99% A.M. e entrada de 60%, oportunidades disponíveis via BMW Serviços Financeiros.

BMW F 850 GS Adventure

A BMW F 850 GS Adventure conta com um motor de dois cilindros com 80cv a 6.250rpm e torque máximo de 90Nm, além de MSR (Controle Dinâmico do Freio Motor), que evita, eletronicamente, que a roda traseira escorregue devido à liberação abrupta do acelerador ou à redução de marcha. No pacote premium plus, a moto traz os Modos de Pilotagem Pro, que oferecem máxima dinâmica de pilotagem e segurança em piso seco, molhado ou off-road, suporte de malas laterais, ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA), preparação para GPS, que permite instalar o BMW Navigator no campo de visão do condutor e controlar o sistema de navegação e funções de conectividade de maneira fácil por meio do Multi-Controler, além da gama de cores disponíveis no pacote exclusivo.

BMW F 900 R

