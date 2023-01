Uma mulher foi assassinada na noite desta quinta-feira (12) dentro da área administrativa do Cemitério Municipal de Curitiba, no bairro São Francisco. A jovem, de 27 anos, estava no local para a liberação do corpo de um parente quando foi surpreendida por homens armados que invadiram o local para matar a mulher. O crime ocorreu na véspera da sexta-feira 13.

+Leia mais! Jogador de futebol é preso após roubar celular no Centro de Curitiba

Segundo o guarda municipal Crispim, da Guarda Municipal de Curitiba, dois indivíduos armados invadiram o local onde a mulher estava com um outro homem e descarregaram duas pistolas contra a vítima.

+Viu essa? Polícia apreende 140 quilos de cocaína no Paraná; Droga seria grudada em navio

“Os rapazes descarregaram duas pistola vindo a atingir a vítima na cabeça. Eles estavam em um carro preto e que provavelmente tinha uma terceira pessoa ao volante para dar apoio na fuga”, explicou. É possível que atiradores e vitimas eram conhecidos. “Quando a vítima viu essas pessoas chegando na porta ela já se levantou, como se soubesse que algo poderia acontecer. Um rapaz estava com essa mulher conseguiu fugir levando uma bolsa que continha os documentos”, completou.

A mulher estava no cemitério para fazer a liberação de um corpo possivelmente de um parente. O local tem câmeras de segurança na Praça do Gaúcho, que pode ter flagrado a aproximação dos assassinos. Ninguém foi preso.

Veja que incrível!