“Perdeu, perdeu!” Palavras que muitas das vezes são utilizadas no futebol quando alguém tem a bola “roubada”, desta vez foram usadas por um rapaz de 18 anos, em Curitiba. Ele é suspeito de assaltar uma mulher na noite de terça-feira (10), no Centro. O assaltante chegou a dizer para a polícia que também atua como jogador de futebol.

Segundo a Guarda Municipal de Curitiba (GM), o rapaz estava acompanhado de dois adolescentes quando, nas proximidades do shopping Estação, roubou um aparelho celular avaliado em R$ 7 mil. Assustada, a mulher clamou por ajuda e pessoas que estavam na rua correram atrás do trio.

Ao ser detido por populares que entraram em contato com a Guarda Municipal, o maior de idade relatou que era jogador de futebol, e que teria atuado na categoria de base no interior de Arapongas, região norte do Paraná.

O jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e não teve o nome divulgado. Que bola fora, rapaz!

