Curitiba deverá ganhar uma praça equipada com mirante, no alto do bairro Vista Alegre, como um dos marcos pela passagem dos seus 330 anos. A estrutura será montada no terreno, de propriedade do município, circundado pelas ruas José Antoniassi, Roberto Barrozo e Rosa Saporski.

“Faremos ali a Praça da Araucária, com um mirante debruçado sobre a estonteante vista da Serra do Mar e o skyline de Curitiba no momento em que raia o ano de 330 da nossa grande cidade. Imaginamos entregar este espaço como um presente de Natal no ano do aniversário de 330 anos de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca.

Imagens: IPPUC.

O projeto, de autoria dos arquitetos Mauro Magnabosco e Gérson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), foi apresentado e aprovado pelo prefeito nesta terça-feira (10), em reunião no instituto.

A implantação e preservação de áreas verdes, que servem como espaços de lazer e convivência da população, fazem parte do Curitiba Viva Bem, uma série de políticas públicas com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos.

Estrutura

De acordo com Mauro Magnabosco, o mirante será construído em aramada, similar à da Ópera de Arame, de forma a permitir a permeabilidade do terreno. “Será uma praça com total transparência para valorizar a vista no local”, disse.

A estrutura será implantada com o aproveitamento da topografia do local que apresenta desnível de cerca de 10 metros entre as ruas da Antoniassi e Roberto Barrozo.



“Para garantir a acessibilidade, o mirante terá uma rampa de 220 metros de comprimento com, no máximo, 8% de declividade distribuída no terreno de forma que permita o acesso a todos. A rampa contará ainda com patamares para descanso”, explicou Magnabosco. O acesso ao mirante também poderá ser feito por uma escadaria.

A implantação deverá ser feita com o suporte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e custeada com recursos próprios do município.

Veja que incrível!

