A temporada de pagamentos de impostos só está começando. Nos próximos meses a bola da vez vai ser o Imposto Predial Territorial Urbano, mais conhecido pela sigla IPTU. Em Curitiba, o aumento do IPTU 2023 vai ser 12,4 % e com a estimativa de arrecadação de R$ 1,2 bilhão. Os dados para pagamento ainda não estão disponíveis.

Segundo a prefeitura, os carnês de pagamento do IPTU Curitiba 2023 devem chegar aos proprietários de imóveis a partir de março de 2023. Este prazo respeita os 90 dias estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). A aprovação do aumento ocorreu em dezembro na Câmara Municipal de Curitiba, onde 21 vereadores votaram a favor do reajuste.

Por que tanto reajuste no IPTU Curitiba 2023?

De acordo com a administração municipal, a base de cálculo do IPTU estava defasada desde 2014. Atualmente, 955 mil propriedades na capital, entre casas, apartamentos, terrenos e propriedades de uso misto devem pagar o imposto. Já o número de imóveis isentos é de 100 mil. Os imóveis isentos de IPTU pagam 50% da Taxa de Coleta de Lixo. O cálculo é feito pelo metro quadrado de área construída vezes o valor do metro quadrado da região. Com o resultado obtido, se faz a multiplicação com a alíquota do imóvel que varia de 0,20 a 3%.

Em média, 70% dos imóveis de Curitiba irão pagar entre R$ 250 e R$ 1 mil de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo em 2023. Esse grupo está distribuído da seguinte forma: 200 mil pagarão até R$ 250; 182 mil imóveis pagarão até R$ 500 e outros 282 mil até R$ 1 mil. Outros 247 mil imóveis pagarão até R$ 5 mil; 26 mil até R$ 10 mil (3%), 16 mil até R$ 100 mil (1,6%) e apenas 805 propriedades, que representam 0,08% do total de unidades tributárias, pagarão mais de R$ 100 mil.

Desconto e como pagar o IPTU 2023 em Curitiba?

Uma boa notícia para quem tem o valor separado ou uma economia é a possibilidade de ter um desconto de 10% neste ano se optar pelo pagamento à vista. No ano passado esse desconto era de 4%.

O contribuinte deve receber o boleto com valores atualizados no começo de março e pode pagar em vezes. A prefeitura ainda não divulgou a quantidade no parcelamento, mas costuma ser em dez vezes. A guia vai ter a parcela única ou a primeira parcela para quem escolher o pagamento mensal.

As outras parcelas, o contribuinte vai precisar acessar o site da prefeitura para efetuar o pagamento que poderá ser realizada por PIX, débito automático e cartões de crédito.

