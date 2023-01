A Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, em Curitiba, está ganhando mudas da árvore que transformou outro ponto de Curitiba em local instagramável. São mil mudas de liquidâmbares, aquela árvore que, no outono, gera cenas incríveis e dignas de lindas fotos na cidade. Essas árvores já foram capa da Tribuna e você pode relembrar aqui como fica a famosa Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Mossunguê, durante o outono.

Segundo a prefeitura de Curitiba trata-se do quinto corredor verde de Curitiba. Estão previstos os plantios de mais de mil mudas de liquidâmbares até a Linha Verde, o que inclui a continuação da via, a Avenida Winston Churchill.

O diretor de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria de Meio Ambiente, José Roberto Roloff, lembra que é o quinto corredor de ônibus arborizado de Curitiba. Os outros ficam nas ruas Padre Anchieta, Deputado Heitor Alencar Furtado, avenidas João Gualberto e Paraná e Sete de Setembro.

“Nestes locais, as árvores ajudam a reduzir os ruídos do tráfego e na filtragem do ar, além de serem aliadas no enfrentamento das mudanças climáticas”, explicou. Os plantios entram na conta do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba, que já conta com mais de 286 mil novas mudas.

Plantio dos liquidâmbares em Curitiba

O plantio dos primeiros 100 exemplares, entre a Praça do Japão e a Rua Petit Carneiro, foram finalizados nesta segunda-feira (9), sob os olhares atentos do aposentado Diniz Francisco Traiano, morador da região há mais de 30 anos. “Fiquei contente em ver o trabalho, faltava verde aqui para embelezar a República Argentina. Vai ficar muito agradável”, disse.

De onde são as mudas?

As mudas plantadas, produzidas pelo Horto Municipal da Barreirinha já têm cerca de quatro anos, de acordo com o engenheiro agrônomo responsável pelo local, Roberto Salgueiro. “Como estimamos 14 anos para o total desenvolvimento de um exemplar da espécie, em cerca de 10, elas já estarão cheias. Em 20 anos, teremos um cenário semelhante ao da Deputado Heitor Alencar Furtado”, avaliou. Aliás, você conhece o Horto Municipal? Dá só uma olhada como é lá e o que é feito neste local cheio de cores.

Desafio 100 mil árvores

Os plantios fazem parte do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba, que tem o objetivo de atingir esse número de novas mudas a cada ano. Toda a população pode ajudar a aumentar a infraestrutura verde de Curitiba e reforçar as medidas de resiliência contra as mudanças climáticas. Plantios feitos em via pública ou em áreas privadas entram na conta.

Mas da onde veio essa árvore??

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado é um espetáculo durante o outono. Foto: Arquivo/Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Nos idos de 2001, Roberto Salgueiro, engenheiro florestal do Horto Municipal da Barreirinha, ligado à Prefeitura Curitiba, não imaginava que as pequenas mudas escolhidas para a arborização do trajeto que começa nas imediações da Rua Mario Tourinho e segue até o Terminal Campo Comprido, virariam atração turística vinte anos mais tarde.

Foi ele o responsável pela escolha, cultivo e plantio da espécie Liquidambar na cidade. Importados dos Estados Unidos e plantados quase artesanalmente pela equipe da prefeitura, oitocentos e cinquenta e três Liquidambares – que levam o nome por conta da resina cor de âmbar que produzem – foram instalados um a um, a cada dez metros, às margens da rua.

Veja que incrível!