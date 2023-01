A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína e prendeu dois homens, de 20 e 35 anos, por tráfico internacional de drogas, na noite desta terça-feira (10), em Paranaguá, no Litoral do Estado.

A apreensão aconteceu após a Agência Local de Inteligência (ALI) do 9º Batalhão da PMPR monitorar dois veículos na região de acesso ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá.

Uma equipe da Patrulha Costeira foi acionada e conseguiu realizar a abordagem. Durante as buscas, os policiais localizaram a droga escondida em um fundo falso na carroceria de um caminhão. Os entorpecentes estavam agrupados em quatro pacotes com aproximadamente 35 quilos cada, preparados para colocação em navios.

A droga foi localizada com a ajuda de um cão farejador do canil do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE).

A droga foi localizada com a ajuda de um cão farejador. Foto: Divulgação/AEN.

O tenente Vinicius Szlanda, comandante da operação, conta que além da embalagem preparada para embarque, em um dos veículos também foi encontrado um lacre de contêiner e um bilhete de acesso ao Porto de Paranaguá.

“Eles tentariam embarcar essa droga em algum navio que iria para o Exterior, rompendo o lacre de um contêiner ou içando a droga quando o navio já estivesse fora do porto”, frisou.

Os dois presos, a droga e os veículos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Paranaguá, que ficará responsável pela investigação.

