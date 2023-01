Um vídeo gravado na quarta-feira (12) por um motorista que passava na região do km 41 da BR-277, em Morretes, gerou uma série de críticas nas redes sociais. A chegada de um guindaste, que começou a operar na segunda-feira (09) auxilia no trabalho da contenção do talude danificado.

De acordo com o DER/PR, uma equipe que trabalha em cima do guindaste está trabalhando na retirada de blocos soltos. Na quarta-feira (11), um jato de água de alta pressão da Defesa Civil também é utilizado para soltar as lascas de rochas do paredão ao lado da pista.

No entanto, o vídeo mostra como o trabalho no local é delicado. “Em 2050 a obra fica pronta”, debochou um internauta ao ver o vídeo. “Estão tirando sarro com a cara da gente mesmo, pagando um absurdo a hora do guindaste para fazer serviço com picareta”, reclamou outro.

DER/PR diz que entrega obra até o fim de fevereiro

A previsão do DER/PR é concluir a etapa de contenção emergencial da obra até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação de todas as faixas entre o km 39 e o km 41. Já na sequência, a previsão é iniciar a etapa de contenção definitiva, com instalação de grampos e telas nos taludes, sem os bloqueios de tráfego.

Segundo o departamento, os prazos da obra podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra.

