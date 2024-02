Volvo Car quer dobrar pontos de eletropostos rápidos

A Volvo Car do Brasil irá inaugurar, até o fim de fevereiro, mais 14 pontos de recarga rápidos espalhados por todo o Brasil. Seis deles já estão em funcionamento e o restante entra em funcionamento até o fim do mês de fevereiro.

Até o fim do ano passado, a Volvo tinha 10 eletropostos em funcionamento. Cinco deles no estado de São Paulo, dois em Minas Gerais, um em Santa Catarina, um no Rio de Janeiro e um no Paraná.

Entre dezembro de 2023 e o início deste ano, foram inaugurados os postos de Balneário Camboriú (SC), Angra dos Reis (RJ), Capitólio (MG), Nova Mutum (MT), Rondonópolis (MT), São José dos Campos (SP) e Itumbiara (GO). Até o final do mês serão inaugurados ainda os eletropostos de Ubatuba (SP), Paracatu (MG), Açu (RN), Sinop (MT), Riviera de São Lourenço (SP) e Campos Altos (MG).

As novas inaugurações fazem parte do plano de expansão da rede de eletrificação no Brasil, que tem investimento de R$ 70 milhões e contempla mais de 100 eletropostos rápidos em todas as regiões do Brasil.

“Com os novos lançamentos que vamos inaugurar, somente nos dois primeiros meses do ano, teremos mais eletropostos do que tínhamos instalado até o fim de 2023, demonstrando nosso compromisso com o desenvolvimento da eletrificação no Brasil. Além disso, já estamos em três novos estados e ampliando o nosso objetivo de conectar as principais rotas do Brasil”, afirmou Guilherme Galhardo, diretor de Consumer & Enterprise Digital e Eletrificação da Volvo Car Brasil.

Carregadores Volvo

De maio de 2022 a janeiro de 2024, os eletropostos rápidos instalados pela Volvo no Brasil já realizaram 12.345 recargas em todo o país, com um consumo de aproximadamente 257.580 kWh.

Segundo o Livro dos Recordes (Guiness Book), são necessários 40.000 km para se dar uma volta ao mundo. O que significa que, em menos de dois anos, os eletropostos Volvo já deram energia o suficiente para que os usuários de carros eletrificados no país dessem 25 voltas ao redor do globo terrestre.