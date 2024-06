Curitiba vai ganhar a primeira linha direta de ônibus entre o Tatuquara e o Centro da cidade. A Urbanização de Curitiba (Urbs) prepara a implantação da Linha Direta Terminal Tatuquara/Rui Barbosa, que deve entrar em operação no fim de julho.

A linha, com trajeto de 43,5 quilômetros, terá como frota ônibus com portas dos dois lados, com embarque e desembarque por escada do lado direito no Terminal Tatuquara e na Praça Rui Barbosa e por rampa do lado esquerdo nas estações-tubo ao longo do trajeto.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, além do Terminal Tatuquara e da Praça Rui Barbosa, serão mais dois pontos de parada no trajeto, nas estações-tubo PUC e Paiol.

Terminal do Tatuquara vai ser ampliado

Além da nova linha, Maia Neto adianta que já está em estudo a ampliação do Terminal Tatuquara, inaugurado há três anos. O objetivo é duplicar de tamanho o terminal, que vai ganhar mais integração, com linhas alimentadoras e troncais da CIC e do Pinheirinho e linhas novas com ligação com Fazenda Rio Grande, Araucária e Sítio Cercado.

Localizado ao lado da Rua da Cidadania do Tatuquara, o terminal é o 22º da cidade e foi inaugurado em 29 de maio de 2021.

Atualmente, conta com oito linhas e é utilizado por cerca de 34 mil passageiros por dia, sendo referência em mobilidade na região Sul da cidade, dos bairros Campo do Santana, Caximba e Tatuquara.

Linha especial no Campo Comprido começa a operar na segunda

Também a pedido da população, a partir da próxima segunda-feira (01), a Urbs coloca em operação a linha especial X43-Especial BRF/Copel, que vai atender os funcionários das duas empresas na região do Campo Comprido.

O itinerário será circular, iniciando sua operação no Terminal Campo Comprido e circulando pelas ruas Dep. Heitor Alencar Furtado, Prof. João Falarz, Luiz Júlio, Antônio Krasinski, Antônio Kaminski, Rodovia BR-277, José Izidoro Biazetto e Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, retornando ao terminal.

A nova linha vai funcionar nos dias úteis, terá nove pontos e deve atender 250 pessoas/dia.

