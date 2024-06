Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (29)

ADEMIR JOSE RAMPANELLI, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JENENHO LUIZ RAMPANELLI e LUCIA ANA RAMPANELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 29 de junho de 2024.

ALIPIO SANT ANA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO SANT ANA e ELISA CRISANTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de junho de 2024.

BENEDITO LEME DE ALMEIDA, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: GERMILIA DE ALMEIDA. Filiação: VIRGILIO VELOSO DE ALMEIDA e MINERVINA LEME DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 29 de junho de 2024 às 10:00h.

BENONI JUAREZ WARUMBY, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: CARIN BARGHEER WARUMBY. Filiação: ALBINO WARUMBY e EMA VICTORIA WARUMBY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 29 de junho de 2024 às 15:00h.

CARLOS ALBERTO URBICK, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DELEUZA PASSOS URBICK. Filiação: RONALDO URBICK e HELNTRAUD URBICK. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO – PARANAGUA – PR, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

CELIA FLORIDO, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: ZITO FLORIDO. Filiação: ZENKAKU OKUMURA e MIYOCO OKUMURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

DIRCE VITORIA PACHECO DO PRADO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CORREA DO PRADO. Filiação: ALVARO DE ALMEIDA PACHECO e NOEMIA MOREIRA PACHECO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 29 de junho de 2024.

DIVANOR LEAL DE JESUS, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OTACILIO LEAL DE JESUS e LEDOINA FERREIRA DENIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de junho de 2024 às 16:30h.

ELIZA FERNANDES CORDEIRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO FRANCISCO CORDEIRO. Filiação: JULIO FERNANDES e ROSA TEIXEIRA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de junho de 2024 às 15:00h.

ENY ROSA MENDES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FAUSTINO ROSA e IZABEL DOS SANTOS ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 21:00h.

ERALDO ACACIO DE ARRUDA, 86 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: MARINA NAZARE NUNES ARRUDA. Filiação: ALCIDES VIEIRA DE ARRUDA e PRADULINA RUIVO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de junho de 2024 às 13:30h.

FRANCIELLE FONTANELLA, 34 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: THIAGO BORGES PEREIRA DA SILVA. Filiação: JAIRO FONTANELLA e MARCELLE IRANICE FONTANELLA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 29 de junho de 2024 às 15:00h.

GERONIMO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: JOANA STELA COSTA DOS SANTOS. Filiação: ANA FRANCISCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:00h.

GERSON CANDIDO DE FREITAS, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VANUSA MOTA XAVIER. Filiação: JOAO CANDIDO DE FREITAS e ANA LATCHUCK DE FREITAS. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMÍLIA (GUARITUBA), sábado, 29 de junho de 2024.

GUIOMAR DA SILVA VAZ, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VICENTE PEREIRA DA SILVA e EVA MENDES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 29 de junho de 2024.

GUSTAVO DE OLIVEIRA VITORIA, 22 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JEFFERSON VITORIA e SANDRA MARA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:30h.

HAMILTON LUIZ SANTIAGO CORTES, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZULEIDE SANTIAGO CORTES. Filiação: EDNO ARAMYS COSTA CORTES e REGINA ADELAIDE SANTIAGO CORTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

INES TERESINHA DOS SANTOS SERPA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES CORREA SERPA. Filiação: ZEFERINO CALIXTO DOS SANTOS e MARIA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 10:00h.

IRENE ANTUNES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR ANTUNES. Filiação: JOAO VAISS e ANNA VAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

IRIS NARCIZA SCHUARK, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELIAS SCHUARK e NILTA NARCIZA SCHUARK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

IRIVALDO GONCALVES, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CACILDA RODRIGUES FRANCA. Filiação: BENTO GONCALVES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:30h.

ISAURA GAVA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO ANTONIO GAVA e MARIA NASS GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 29 de junho de 2024 às 13:00h.

IVONETI LAURA BARTH, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE BARTH. Filiação: JACOB BALDUINO ANTES e MARIA ANTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de junho de 2024 às 18:30h.

JACYRA MASSANI TKETA DOS SANTOS LIMA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DANIEL LINHARES DOS SANTOS LIMA. Filiação: MASSAYUKI TAKETA e YUKIKO SUZAKI TAKETA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de junho de 2024 às 12:30h.

JANETE PIATKOWSKI, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: GREGORIO PIATKOWSKI e ELVIRA PIATKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de junho de 2024 às 16:30h.

JEAN LEONARDO DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DENISE GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCARIAS, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

JOAO BATISTA DE CAMARGO, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YOSHIMI SUE DE CAMARGO. Filiação: APARECIDO CIRILO DE CAMARGO e ROSA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de junho de 2024.

JOAO PEDRO DIAS MARTINS, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCIO PEDRO MARTINS e CRISTIANE VARGAS DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE ACILIO CLEMENTINO, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: TEREZINHA MARTINS DE PAULA. Filiação: ACILIO CLEMENTINO DA SILVA e MARIA ANGELA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:00h.

JOSE EMILIO ZAPATA MONTANO JUNIOR, 52 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JOSE EMILIO ZAPATA MONTANO e VERA LUCIA MACEDO ZAPATA MONTANO. Sepultamento: CREMATORIO CATARINENSE, sábado, 29 de junho de 2024.

LAUDEMIR PASINI, 55 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ADRIANA DOS SANTOS. Filiação: ARLINDO PASINI e MARIA APARECIDA GONZAGA PAZINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

LEA SILVIA DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: FREDOLINO DUTRA DOS SANTOS e DALVA GUIMARAES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:00h.

LEVI FERREIRA MARZAGAO, 86 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: WILMA NOGARI SIQUEIRA. Filiação: DEUSDEDIT FERREIRA MARZAGAO e MARIA CID MARZAGAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 13:00h.

LIDIA FREUDENBERG, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CURT FREUDENBERG e MARGARITA LIPPERT DE FREUDENBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:00h.

LIDIA SOARES DA CRUZ YARCHERSKI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALBERTO YARCHERSKI. Filiação: ALIPIO SOARES DA CRUZ e SANTINA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:00h.

LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: REGELINA SOFIATTI. Filiação: OSWALDO RODRIGUES DA SILVA e ANITA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 19:00h.

LUIZ ANTONIO XAVIER, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUZINETE MARIA DE JESUS XAVIER. Filiação: SILVINO XAVIER TRINDADE e CARMELINDA MARQUES XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS COLLIN, 77 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: OCTAVIO GONCALO COLLIN e DALILA SILVA COLLIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

LUIZ ORLANDO GONCALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JURACI DA SILVA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e ELZIRA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 21:00h.

LUZAIL LEMBERG BITTENCOURT, 83 ano(s). Cônjuge: CLAITIN WILSON MIRANDA BITTENCOURT. Filiação: LUIZ LEMBERG e ADAIL LEMBERG. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

MADALENA CORADIN BERNARDI, 89 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO BERNARDI NETO. Filiação: JOSE CORADIN SOBRINHO e TEREZA CORADIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA ALEXANDRINI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO JOSE ALIXANDRINI. Filiação: ALVINO BONA e SERAFINA SANDRI. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 29 de junho de 2024 às 14:00h.

MARIA ALVES DA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIPIDIO HONORIO DE OLIVEIRA. Filiação: TRAJANO ANTONIO DA ROCHA e LUZIA ALVES DE JESUS ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de junho de 2024 às 19:30h.

MARIA CECILIA SILVEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEZEFREDO TAQUES SILVEIRA. Filiação: CLOVIS PRADO GONDIM e MARIA RIBEIRO NETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 29 de junho de 2024.

MARIA CECILIA VILAS BOAS SANTANA, 67 ano(s). Filiação: CAMILO VILAS BOAS e MARIA DE JESUS VILAS BOAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 29 de junho de 2024.

MARIA DORACILDA FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO FERREIRA e ANAIR DA CRUZ FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA INES DA SILVA HALLAL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO NENES HALLAL. Filiação: ARLINDO GODOI DA SILVA e MIDELVINA CRUZ DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

MARIA LUIZA ROCHA MENIM, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MENIM. Filiação: ANTONIO ROCHA e JURACY MARTINS ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 29 de junho de 2024 às 15:00h.

MARIA VANDECI QUADRO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS QUADRO. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e JOANA GOMES DA FONSECA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIO AMADO BOAGENSKI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO BOAGENSKI e MARTHA SLEDZ BOAGENSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 29 de junho de 2024.

MARLENE DE FREITAS FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RICARDO MARTINS FERREIRA. Filiação: JAVERTH DE FREITAS e NAIR PELENTIER DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

MIRTES PURKOTT, 73 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: OSNI ADEMIR MARCONCIN. Filiação: PEDRO PURKOTT e THEREZA DE JESUS PURKOTT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 30 de junho de 2024 às 10:00h.

NAHYR GOTTLIEB, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MIGUEL GOTTLIEB e SUZANA SACKS GOTTLIEB. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 29 de junho de 2024.

PAULO ROBERTO HUBEL, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: PAULO HUBEL e EMILIA HUBEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 29 de junho de 2024 às 18:00h.

PERCY DUTRA OLIVEIRA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DEBORAH REGIANE BARALDI. Filiação: DULCINDO DUTRA DA SILVA e MARIA DE JESUS OLIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:30h.

RAMILSON COMINESE, 74 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: ILDA COMINESE. Filiação: CARLOS COMINESE e HILDA ERDMANN COMINESE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de junho de 2024 às 10:00h.

RINALDO DO PRADO BETONTE, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOANILSON BETONTE e LUZIA DO PRADO BETONTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 29 de junho de 2024 às 11:30h.

RONALDO DE SOUZA ESTACIO, 49 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: BENIVALDO ESTACIO e MARIA JOANA DE SOUZA ESTACIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 16:00h.

ROSILEA HEYN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONEL HEYN e ROSALINA HEYN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 29 de junho de 2024 às 15:00h.

SANTINA CONCEICAO DE MACEDO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUCLIDES DE SOUZA CARDOSO e MARIA HELENA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de junho de 2024 às 09:00h.

SOPHIA VITTORIA MAIOLINO, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL MAIOLINO RAMOS e ANDRIELLE CAMILE PINTO MAIOLINO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 28 de junho de 2024.

WALTER ALVES DA COSTA, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA HELENA DA COSTA. Filiação: JOSE SERVULO DA COSTA e FRANCISCA DIAS DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:30h.

ZORAIDE DALMASO LUCHESI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDEMIR JACINTO LUCHESI. Filiação: FRANCISCO DALMASO e MARIA DA CONCEICAO DALMASO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 30 de junho de 2024 às 11:00h.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?