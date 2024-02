Nissan mantém ritmo de crescimento de 2023 em janeiro

Se 2023 foi um ano excelente para a Nissan, que cresceu 35% sobre 2022, o triplo do registrado pelo setor automotivo no país no período, o mês de janeiro manteve as boas notícias para a marca japonesa. Com 6.064 unidades vendidas, a Nissan obteve 4% de participação de mercado, 0,7 p.p. acima do resultado do acumulado de 2023 (3,3%).

O Novo Versa conquistou seu melhor mês em vendas dos últimos dois anos, com 938 unidades emplacadas e 6,6% de participação de mercado. Outros modelos da linha Nissan no mercado brasileiro também tiveram destaque em janeiro. O Sentra fechou o mês com 10,1% de participação no segmento enquanto o SUV Kicks abocanhou 12%, reforçando seu sucesso em um dos segmentos mais disputados do país.

“A estratégia de evolução consistente que nos prepara para uma nova fase no Brasil tem se mostrado acertada. Após um 2023 com resultados sólidos, começamos 2024 com a mesma pegada. Isso demonstra que nossos produtos são muito competitivos em seus segmentos e com alta qualidade para atender os consumidores brasileiros. Alinhado a isso, o Pós-Venda da Nissan vem fazendo a diferença, sendo reconhecido pelos clientes e conquistando prêmios”, afirma Rodolfo Possuelo, diretor Comercial da Nissan do Brasil.

Ao longo de 2023, a qualidade e atenção na jornada do cliente rendeu honrarias importantes para a marca, com destaque para o prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente (MESC), organizado pelo Instituto MESC em conjunto com o Google, e para a escolha como “Melhor Pós-Venda” do país pela pesquisa anual “Os Eleitos”, realizada pela Quatro Rodas em um levantamento feito exclusivamente com proprietários de veículos das diversas marcas presentes no mercado nacional.

Nova fase no Brasil

Em novembro, a Nissan anunciou um novo aporte de recursos, de R$ 2,8 bilhões, para a fabricação de dois novos SUVs. Um dos modelos terá a missão de dar continuidade à bem-sucedida linhagem do Nissan Kicks, que é um sucesso da marca no Brasil e no mundo. O plano de desenvolvimento também contempla a fábrica de motores, que integra o parque industrial da Nissan. Ela montará um novo e moderno motor turbo para ser adotado em modelos da marca. O novo investimento da Nissan no Brasil reforça a consistência da estratégia da empresa no mercado nacional e em toda a América Latina.