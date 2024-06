Em setembro de 2022 a Tribuna trouxe em primeira mão qual seria o destino dado ao antigo terreno e o que havia sobrado do Moinho Curitibano. Quase dois anos depois a obra para a construção de um novo centro comercial e mais uma filial do Supermercado Festval finalmente começou a sair do papel. O empreendimento fica na Rua Nicarágua, no Bacacheri.

O que impedia o início das obras eram liberações e certidões junto à Prefeitura de Curitiba. Uma das ideias iniciais era manter parte da estrutura do antigo Moinho Curitibano na nova construção. Pelas imagens, no entanto, parece que o projeto inicial precisou ser adaptado, o que pode explicar um pouco a demora para o início das obras.

No terreno de quase 15 mil metros quadrados serão construídas lojas comerciais, uma academia, restaurante e o supermercado – o primeiro da rede no bairro. O local estava abandonado e virou motivo de preocupação para toda a vizinhança, conforme – mostraram os Caçadores de Notícias em reportagem produzida em 2018.

Sobre a nova unidade da rede de supermercados, serão gerados aproximadamente 180 vagas de emprego diretos, numa área de loja construída de 3,5 mil metros quadrados.

Portão sendo reforçado para dar mais segurança à obra. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/ Tribuna do Paraná

