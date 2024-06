O novo binário que foi implementado há duas semanas entre as ruas Matheus Leme e Nilo Peçanha, no bairro São Lourenço, em Curitiba, segue dando dor de cabeça aos moradores, irritados com a ação da prefeitura. Um abaixo-assinado foi entregue para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para que sugestões venham a ser realizadas para proporcionar segurança para a comunidade.

Segundo o abaixo-assinado em que a reportagem da Tribuna do Paraná teve acesso, um dos pedidos é quanto à linha de ônibus Interbairros 2, que teria o trajeto alterado em uma nova rota vindo da Nilo Peçanha dobrando à direita na Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto (passando em frente ao Colégio Santa Maria e da creche Maria Camargo).

Para José Otávio Banzzatto, engenheiro e morador há mais de 35 anos no bairro, essa mudança vai ser terrível para a região devido ao pequeno tamanho das vias.

“É um absurdo o que estão fazendo e o que desejam fazer. Estamos próximos de uma tragédia envolvendo um ônibus com 5 toneladas passando em uma rua em L que só deve passar veículo de passeio. Além disso, o perigo por passar entre um colégio com mais de 2 mil alunos e uma creche da própria prefeitura é enorme”, disse José Otávio, que está sempre presente nas reuniões do Conseg São Lourenço.

Outra questão apresentada no documento envolve a limitação das entradas e saídas das escolas da região, especialmente na maior delas, o Marista Santa Maria. Com essa mudança provocada pelo binário, moradores dizem que aumentou o congestionamento especialmente nos horários de maior fluxo em um único sentido, sem contar a volta que é preciso dar para chegar às entradas da instituição.

Mamães e papais que lutem!

Sobre essa questão, o prefeito Rafael Greca disse, na última quinta-feira (27), durante lançamento de ônibus elétricos em Curitiba, que esta reclamação é proveniente dos pais dos alunos do colégio, e não dos moradores da região. “Ninguém reclama do engarrafamento, quem reclama é a turma do Colégio Santa Maria, que queria pegar os filhos no meio da rua. Agora, um ônibus que vem de Almirante Tamandaré, ou do bairro Cachoeira, não pode ficar esperando mamães e papais recolherem seus filhos no meio da rua”, comentou o prefeito.

“Jogaram nosso pedido no lixo“”

O engenheiro José Otávio Banzzatto participou de inúmeras reuniões com o IPPUC e SETRAN antes da implementação do binário. Segundo ele, os moradores reforçaram que os problemas iriam provocar confusões no trânsito, mas que as autoridades deram pouco caso para quem reside na região.

“Participamos de reunião e audiências públicas, fizemos o contraponto e simplesmente jogaram nossos pedidos no lixo. Não escutaram uma vírgula e simplesmente engavetaram o documento”, desabafou José.

Treta nas redes!

Nas redes sociais, a reclamação do novo binário é maioria. No Instagram da Tribuna do Paraná, em um post sobre um acidente envolvendo um ônibus da linha Interbairros 2 no trecho novo, Erica Jasmim lamentou a alteração do trânsito. “Não prejudicou somente as escolas, e sim os moradores do São Lourenço, Abranches, Pilarzinho e Ahu. O binário nos deixou sem saída alguma”, escreveu Jasmim.

Outra internauta afirmou que o binário vai levar a um grande acidente. “A população em peso avisou que era questão de tempo de acidentes acontecerem. Tem uma tragédia anunciada, tudo errado. Planejamento zero”, avisou Babi.

Naturalmente, tem pessoas que aprovaram as alterações. Para Reginaldo Amauri, a reclamação é de gente preguiçosa. “Ficou bom, desafogou o trânsito. Quem está reclamando está com preguiça de andar 100 metros a mais”, teclou Reginaldo.

E aí, prefeitura?

A Tribuna questionou a prefeitura de Curitiba sobre este abaixo assinado e pedidos terem sido, segundo moradores, ignorados para a obra, mas ainda não recebeu resposta.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?