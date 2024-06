“Mais atrapalha que ajuda”, novo binário em Curitiba tira paciência de motoristas

Um novo binário começou a funcionar na última quarta-feira (12) entre as ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha, no bairro São Lourenço. A mudança foi implantada pela prefeitura para melhorias no trânsito, mas muita gente que passa pelo local está insatisfeita, principalmente os pais de alunos das escolas da região.

A alteração que mais incomoda é da Rua Joaquim de Matos Barreto, que passou a assumir todo o fluxo que passava pela João Gava sentido bairro Bacacheri. Além disso, a rua também virou corredor de duas importantes linhas do transporte público da capital, o ligeirinho Inter 2 e o Interbairros II. Ambas ruas têm veículos articulados operando na rota, o que faz travar ainda mais o trânsito, segundo a Mariana Soares, que é mãe de um aluno de uma escola privada que foi afetada pela obra.

A escola Santa Maria que antes contava com a operação da Setran na entrada e saída dos alunos agora não tem mais guardas de trânsito. Para o Onei Marques, que tem um filho na instituição, isso trazia segurança e mais agilidade no trânsito, já que sem a Setran muitos motoristas não respeitam as crianças, trazendo riscos à segurança de todos. Todas as ruas que davam acesso ao local também tiveram o sentido alterado e não está sendo raro cenas de pais deixando as crianças na Mateus Leme, longe da escola, por conta do trânsito que fica completamente parado.

Na quarta-feira (12), a Mariana Lanzuolo, que também é mãe de uma aluna da escola, deixou o carro estacionado na Mateus Leme e foi a pé até o local, porque só pra chegar na região do binário já foi pelo menos 15 minutos parada no trânsito. Para ela, a obra “mais está atrapalhando do que ajudando”. Mariana afirma também que os problemas vão além, a rua da escola não tem mais estacionamento para carros, os pontos de ônibus sentido ao Centro foram todos instalados na Rua Nilo Peçanha, obrigando todo mundo a andar muito mais.

Providências imediatas

A comunidade escolar se uniu e chegou a fazer uma petição que será encaminhada aos vereadores e a Prefeitura de Curitiba, pedindo providências imediatas. A Tribuna do Paraná procurou a prefeitura de Curitiba que nos enviou uma nota informando que as mudanças fazem parte de um planejamento do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) para melhoria na circulação, dando prioridade ao transporte público e a segurança, o IPPUC informa também que a obra ainda não está pronta e serão implantadas melhorias nas calçadas e ciclovias da região.

Já a Setran (Secretaria de Trânsito) disse que se reuniu com a escola e fez reuniões dando orientações sobre o embarque e desembarque de alunos e que foi implantado um semáforo de pedestres na região, para ajudar com o trânsito a pé. A nota lembra também que a obra não está finalizada e ainda estão sendo instaladas sinalizações e que agentes estão na região durante o dia.

O que mudou?

Oito ruas passaram a ter sentido único de fluxo, são elas:

Mateus Leme da Evaldo Wendler para João Gava.

João Gava da Mateus Leme para a Nilo Peçanha.

Nilo Peçanha da João gava para a Evaldo Wendler.

José Brenny da Nilo Peçanha para Antonio Pegoraro.

Rodrigo Octavio de Langaard Menezes Filho da Profº Joaquim de Matos Barreto para a Eugênio Guariza.

Eugênio Guariza da Rodrigo Octavio de Langraad Menezes Filho para Mateus Leme.

João Enéas de Sá da João Gava a Nilo Peçanha.

Manoel dos Santos da Silva da João Enéas de Sá para Joçao Gava.

Esse binário foi implantado em duas fases, a primeira foi em 2017, entre a Treze de Maio no Centro e a Evaldo Wendler no São Francisco. A segunda fase é a que começou agora e contempla todas as ruas acima. A obra, de acordo com o IPPUC, vai trazer melhorias não só para Curitiba, mas também aos municípios vizinhos como Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e Doutor Ulysses.

