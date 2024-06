Fiat Pulse supera 150 mil unidades produzidas em Betim

Primeiro SUV da Fiat desenvolvido e produzido no Brasil, o Pulse chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2021 com o objetivo de ampliar a linha de produtos da marca e fazer com que a Fiat ingressasse na categoria que mais cresce no País. O modelo vem cumprindo bem sua missão e acaba de atingir a marca de 150 mil unidades produzidas no Polo Automotivo de Betim (MG). Além de ser comercializado no Brasil, o veículo é exportado para 12 países da América Latina.

Graças ao seu design contemporâneo e tecnologia de ponta, o Pulse obteve rapidamente a preferência dos consumidores, posicionando-se como um dos B-SUVs mais desejados de sua categoria. Juntamente com o Fastback, contribui significativamente para o aumento das vendas da Fiat no segmento. Em 2024, até maio, a marca está na terceira posição do ranking de SUVs com 10,3% de segment share e 33.319 unidades vendidas.

Com ótima performance em todas as versões, o modelo pode ser equipado com três diferentes motorizações (1.3 Firefly aspirado, 1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270), dois tipos de câmbio (manual e automático CVT) e conta com as seguintes versões atualmente: Drive 1.3 MT, Drive 1.3 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT. Vale dizer ainda que o Pulse foi escolhido para ser o primeiro SUV da Abarth no mundo e está disponível também no mercado brasileiro em uma versão sob a marca do escorpião.

Repleto de tecnologia, o Pulse se destaca por seu pacote ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) para mais segurança de seus ocupantes. O modelo conta com funções como a Comutação Automática dos Faróis, Aviso de Mudança de Faixa, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), Controle de Estabilidade e Tração (ESC) e Indicação de Frenagem de Emergência (ESS). Para completar, entre outros itens, traz ainda tela flutuante da central multimídia de 8,4 polegadas e 10,1 polegadas sensível ao toque. Ambas oferecem conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio e recebem o Fiat Connect////Me, a plataforma de serviços conectados da marca.

Reconhecido também pela imprensa especializada, o Fiat Pulse já recebeu várias premiações. Em 2023, o veículo conquistou um troféu na Argentina como Auto/SUV Regional reconhecido pelos jornalistas da PIA (Periodistas de la Industria Automotriz) e no Brasil ganhou como Melhor Revenda pela revista Quatro Rodas e KBB como SUV Compacto, além de ter sido reconhecido como o SUV de Entrada com Maior Valor de Revenda pelo AutoInforme. Logo que foi lançado ainda recebeu prêmios como o Carro do Ano pela Autoesporte; SUV Compacto e Destaque da premiação do UOL Carros; Melhor Carro Nacional pelo Car Awards Brazil e SUV Compacto pelo Carsughi L’Auto Preferita. (Foto: Fiat/Divulgação).