BMW recebe aprovação para combinação do Nível 2 e Nível 3

A BMW é a primeira fabricante de automóveis no mundo a receber aprovação para a combinação de um sistema de assistência à condução de Nível 2 (BMW Highway Assistant) e um sistema de Nível 3 na forma do BMW Personal Pilot L3 no mesmo veículo. O novo BMW Série 7 estabelece um marco no campo da condução automatizada ao oferecer uma oportunidade única de desfrutar dos benefícios de ambos os sistemas no mesmo carro.

BMW Highway Assistant (Nível 2): maior conforto em viagens longas

Este recurso avançado de Nível 2, melhora significativamente o conforto em viagens de longa distância, especialmente devido à sua capacidade de operar a velocidades de até 130 km/h. O BMW Highway Assistant é uma função adicional do Assistente de Direção e Controle de Faixa que pode ser utilizado em autoestradas com vias separadas estruturalmente. Nessas estradas, o motorista pode tirar as mãos do volante por períodos mais longos e posicioná-las confortavelmente, desde que continue a prestar atenção ao que está acontecendo na estrada e possa retomar o controle do volante a qualquer momento.

Enquanto estiver dirigindo no modo parcialmente automatizado, o BMW Série 7 também pode realizar mudanças de faixa sem que o motorista precise segurar novamente o volante. Isso é possível graças ao Assistente Ativo de Mudança de Faixa, que realiza os movimentos de direção necessários para a manobra de ultrapassagem e ajusta a velocidade do veículo conforme necessário assim que a situação de tráfego permitir. Além disso, o motorista pode iniciar uma mudança de faixa sugerida por este sistema simplesmente olhando no retrovisor para confirmá-la.

BMW Personal Pilot (Nível 3): permite outras atividades em congestionamento

A condução altamente automatizada de Nível 3 significa que os motoristas podem tirar as mãos do volante e temporariamente desviar a atenção da estrada. O recurso BMW Personal Pilot L3 no Série 7 oferece uma nova experiência de direção ao permitir que os motoristas deleguem completamente a tarefa de dirigir ao carro em certas condições, a velocidades de até 60 km/h, e desviar o olhar da estrada. Sistemas altamente automatizados são capazes de assumir completamente a condução em situações específicas, como congestionamentos em autoestradas, permitindo até que os motoristas realizem outras atividades dentro do carro, como fazer chamadas telefônicas, ler, escrever mensagens, trabalhar ou assistir vídeos. No entanto, o motorista deve sempre estar preparado para retomar o controle em poucos segundos quando solicitado pelo carro, por exemplo, em áreas de obras na estrada.

A combinação de todos esses sistemas de assistência à condução dentro de um único veículo representa um avanço significativo e oferece um conjunto abrangente de funcionalidades para uma condução mais confortável e relaxante em viagens longas e curtas. O BMW Highway Assistant e o Driving Assistant Professional fazem parte do opcional BMW Personal Pilot L3, disponível exclusivamente na Alemanha por € 6.000 (incluindo VAT). Os motoristas de carros equipados com o opcional BMW Personal Pilot L3 que já foram entregues poderão adicionar o BMW Highway Assistant às suas funções sem custo adicional a partir de 24/08. (Foto: BMW/Divulgação).