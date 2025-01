Rapaz fica em estado gravíssimo após atropelamento no Contorno Norte

Um homem de 24 anos ficou com ferimentos gravíssimos após ser atropelado por um caminhão no km 4 do Contorno Norte, no bairro Orleans, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (24). A vítima sofreu graves ferimentos nas pernas e chegou a ser atendida consciente pelos Bombeiros, pouco depois perdeu a consciência e foi levada de helicóptero ao hospital.

De acordo com relato dos Bombeiros, o rapaz foi atropelado por um caminhão e sofreu esmagamento de membros inferiores com fratura exposta nas duas pernas. “Vítima inicialmente estava consciente e evoluiu para estágio inconsciente. Médico do local solicitou apoio aeromédico”, diz o relato dos Bombeiros sobre o caso.

Foto: Divulgação/Bombeiros. Foto: Divulgação/Bombeiros. Homem foi atropelado no Contorno Norte e ficou gravemente ferido. Foto: Divulgação/Bombeiros.

Além dos ferimentos nas pernas os bombeiros identificaram ainda traumatismo na região do tórax, bem como na região de crânio. O rapaz foi entubado no local e levado com vida ao pronto socorro do Hospital do Trabalhador.

Além do helicóptero, outras três viaturas dos bombeiros foram encaminhadas para a ocorrência.