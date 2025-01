Paraná vai abrir concurso público para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (17) que o Governo do Paraná prevê realizar um concurso público em 2025 com 2.600 vagas destinadas à Polícia Militar (PM) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Do total, 2 mil vagas serão para o Quadro de Oficiais da PM e 600 para o Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros.

“Na próxima segunda-feira (20) será publicado no Diário Oficial do Estado a autorização para a organização desse concurso. Este é mais um passo para reforçar a segurança pública no Paraná, garantindo mais efetivo para atender melhor os paranaenses e proteger nossas cidades”, afirmou o governador.

A partir desse despacho, a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), responsável pelo certame, poderá fazer a contratação da empresa organizadora, o que deve ocorrer já nos próximos dias. A divulgação de mais detalhes sobre o concurso será apenas por meio de edital.

Últimas contratações

Em 2023 ocorreu a formatura de 2.485 policiais militares aprovados em concurso. Eles estão atuando em todas as cidades do Paraná e ajudaram a encorpar o efetivo estadual. Outros 419 bombeiros também se formaram no mesmo ano.

Recentemente outros 98 peritos foram incorporados à Polícia Científica. A formação dos novos técnicos ainda inclui o curso de três meses e estágios práticos nas seções e na UETC. Na Polícia Civil são 103 novos servidores: 88 agentes de polícia judiciária, 10 delegados de polícia e cinco papiloscopistas aprovados no concurso público realizado em 2021 e que foram convocados no final de 2024.