Universidades públicas do Paraná ofertam mais de 8 mil vagas pelo Sisu

As universidades públicas do Paraná ofertam 8.035 vagas para ingresso em 536 cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2025. O sistema abre o período de inscrições nesta sexta-feira (17) e encerra no dia 21 de janeiro. As inscrições são realizadas no site do Sisu.

O programa, criado pelo Ministério da Educação (MEC), permite aos estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) disputar vagas em universidades públicas e institutos federais.

Para participar do processo é necessário ter nota superior a zero na redação e não ter declarado condição de treineiro no momento da inscrição do Enem. Os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos entre os oferecidos no processo seletivo. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro. Os aprovados devem realizar as matrículas entre os dias 27 e 31 de janeiro.

Vagas abertas pelo Sisu no Paraná

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Centro-Oeste (Unicentro), Norte do Paraná (UENP) e Paraná (Unespar) ofertam 3.180 vagas em 260 cursos de graduação.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) deixa de oferecer vagas pelo Sisu e abre um sistema próprio com a pontuação obtida no Enem. A instituição abriu 784 vagas para 64 cursos no processo seletivo. As inscrições seguem até às 17 horas do dia 21 de janeiro pelo site da instituição.

As demais instituições de ensino superior do Paraná ofertam 4.855 vagas pelo Sisu. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com 2.201 vagas disponíveis em 107 cursos. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem 1.314 vagas para 121 cursos.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) disponibiliza 695 vagas para 28 cursos. A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) abriu 595 vagas para 17 cursos. A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama) oferece 50 vagas em três cursos.

Cidades paranaenses com vagas disponíveis pelo Sisu

As vagas estão distribuídas em 37 cidades do Paraná, abrangendo instituições localizadas em: Apucarana, Bandeirantes, Campo Mourão, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Matinhos, Medianeira, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Realeza, Santa Helena, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, cursos, cidades e instituições participantes no site do Sisu.