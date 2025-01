UFPR oferta mais de mil vagas pelo SiSU 2025; inscrições abrem nesta semana

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) disponibilizará 1.314 vagas para cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em 2025. As inscrições serão entre sexta-feira (17) e 21 de janeiro. O SiSU seleciona os candidatos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá resultado divulgado nesta segunda-feira (13).

O edital com o quadro de vagas e as informações sobre o processo de inscrição do SiSU 2025 foi publicado no dia 6 de janeiro e pode ser conferido no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Curitiba (1.002 vagas), Jandaia do Sul (63), Matinhos (86), Palotina (111), Pontal do Paraná (40) e Toledo (12). No mínimo 50% das vagas serão reservadas para estudantes de escolas públicas, com cotas específicas, dentro desse número, para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Inscrições para SiSU 2025 são gratuitas

As inscrições para o SiSU 2025 são gratuitas e podem ser feitas no Portal do Ministério da Educação. Podem se inscrever apenas os candidatos que participaram do Enem 2024 e que não tiraram nota zero na redação. É permitida a inscrição em até duas opções de vaga.

No SiSU, o Ministério da Educação também é responsável pelo processamento das inscrições e pela divulgação do resultado, cuja chamada regular está prevista para o dia 26 de janeiro. Os candidatos que não forem incluídos nessa primeira chamada deverão manifestar formalmente seu interesse em participar da lista de espera. O prazo para a manifestação de interesse será de 26 a 31 de janeiro.

Os candidatos que se inscreverem para vagas na UFPR nas categorias preto, pardo, indígena, quilombola ou pessoa com deficiência deverão comprovar a condição. Os inscritos nas categorias preto e pardo deverão participar de bancas de validação on-line entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Nas demais categorias, a comprovação deve ser feita por meio de envio de documentos, nos dias 29 e 30 de janeiro.