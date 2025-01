Enem 2024 divulga resultado: Descubra como ver o resultado das provas

Nesta segunda-feira (13), os estudantes de Curitiba e de todo o Brasil finalmente terão acesso aos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. As provas, realizadas em novembro do ano passado, são a porta de entrada para o ensino superior e programas de financiamento estudantil.

A partir das 10h, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizarão as notas tão aguardadas. Logo após, uma coletiva de imprensa trará mais detalhes sobre o desempenho dos participantes.

Sisu: A Corrida pelas Vagas Começa

Com as notas em mãos, os estudantes já podem se preparar para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições abrem no dia 17 de janeiro, exclusivamente pela internet neste link oficial, e seguem até as 23h59 do dia 21. Os candidatos terão a chance de concorrer a até duas opções de vagas, com o resultado da chamada regular previsto para 26 de janeiro.

Para participar do Sisu, é necessário ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem 2024 e não ter zerado a redação. A competição promete ser acirrada, com milhares de curitibanos em busca de uma vaga nas universidades públicas do país.

Oportunidades de Financiamento e Bolsas

Além do Sisu, as notas do Enem abrem portas para outros programas importantes:

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies):

112 mil novas vagas em 2025

67 mil no primeiro semestre

45 mil no segundo semestre

Programa Universidade para Todos (Prouni):

Oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas

Exige mínimo de 450 pontos de média nas provas

Redação não pode ser zerada

Comunicado aos estudantes de Curitiba

Os estudantes de Curitiba e região têm diversas opções para ingressar no ensino superior, seja em instituições públicas ou privadas. O Enem se consolida como uma ferramenta essencial para democratizar o acesso à educação de qualidade.

À medida que o dia avança, a expectativa cresce entre os vestibulandos curitibanos. As notas do Enem não são apenas números, mas representam sonhos, esforços e o futuro de milhares de jovens da nossa cidade.