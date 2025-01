Briga por taxa para usar banheiro termina em morte em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cobrança de uma taxa de R$ 10 para usar o banheiro em uma lanchonete em Matinhos, no Litoral do Paraná, provocou a morte de um garçom. O autor do homicídio foi preso em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (11), menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, um homem de 40 anos se recusou a pagar uma taxa para usar o banheiro do estabelecimento e, ao ser cobrado pelo garçom, de 27 anos, desferiu socos e cabeçadas. A vítima caiu, bateu a cabeça e foi levada para casa por testemunhas. Na manhã seguinte, foi encontrado sem vida, possivelmente em decorrência das lesões sofridas.

A delegada Sandra Mara Nepomuceno, informou que a ação conjunta entre as polícias Militar e Civil foram fundamentais para que se realizasse a prisão. “Logo após o óbito, ouvimos testemunhas e esclarecemos os fatos. O autor fugiu, mas, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-lo e prendê-lo em flagrante. Essa integração entre as forças de segurança foi fundamental para o êxito da operação”, comentou a delegada.

O autor foi conduzido para a Matinhos, onde o flagrante foi formalizado. A namorada do autor foi autuada por auxiliá-lo na fuga e de abrigá-lo em sua casa. Embora tenha sido liberada, ela responderá ao processo em liberdade. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.