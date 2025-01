Alerta de temporal mais preciso? Base da Defesa Civil no Litoral aprimora monitoramento

A Defesa Civil Estadual intensifica sua presença no Litoral do Paraná neste início de ano, estabelecendo uma base móvel em Pontal do Paraná. A iniciativa, parte do programa Verão Maior Paraná, visa aprimorar o monitoramento e resposta a eventos climáticos nos sete municípios litorâneos.

Com o histórico de 22 ocorrências de vendavais, chuvas intensas e alagamentos em 2024, sendo 15 nos primeiros três meses e nove só em janeiro, a presença da Defesa Civil torna-se crucial. Já em 2025, quatro incidentes foram registrados nos primeiros dias do ano.

Ivan Ricardo Fernandes, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, explica: “Nessa época há um maior número de ocorrências no Litoral, por isso este ano trouxemos o nosso efetivo. Dessa maneira podemos estar mais próximos dos novos gestores que assumem o mandato justamente na alta temporada, quando há grandes volumes de chuva”.

A base conta com 14 profissionais dedicados ao monitoramento constante das condições climáticas, especialmente em áreas de grande concentração de público. O capitão Anderson Gomes, chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), destaca a tecnologia empregada: “O Simepar desenvolveu um sistema para que a gente possa fazer esse acompanhamento com precisão. Contamos também com o apoio de uma equipe de meteorologistas. A ideia é que a gente possa acompanhar os momentos de maior movimento”.

Esta ação preventiva da Defesa Civil demonstra o compromisso em garantir a segurança dos moradores e turistas durante a estação chuvosa, reforçando a importância da preparação e resposta rápida a eventos climáticos adversos no litoral paranaense.