Morre Diva Guimarães, professora de Curitiba que comoveu com discurso na Flip

Diva Guimarães, moradora de Curitiba e nascida no distrito de Serra Morena, em Uraí, no norte do Paraná, morreu no último sábado (11) aos 85 anos. A professora comoveu o Brasil ao fazer um discurso emocionante sobre racismo e resistência durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em 2017. A causa da morte não foi divulgada.

Diva ganhou destaque nacional ao contar sua trajetória como neta de escravos durante uma mesa na Flip liderada por Lázaro Ramos quando relatou o enfrentamento do racismo e as dificuldades para se tornar professora, profissão que exerceu por quatro décadas. O depoimento rendeu aplausos de pé da plateia e repercutiu amplamente alcançando milhões de visualizações em poucas horas nas redes sociais. Em 2022, Diva participou do filme Medida Provisória, dirigido por Ramos, que a convidou para integrar o elenco.

O ator que acompanhou esse depoimento em 2017 na Flip, lamentou o falecimento da Diva Guimarães nas redes sociais: “A nossa Diva partiu. Obrigada, dona Diva Guimarães, por todos os ensinamentos que a senhora me passou em cada encontro. Sei que você estará em um bom lugar e em paz. Até o final, a sua presença me ensinou alguma coisa, como, por exemplo, a importância da amizade. Ver suas amigas com a senhora, lhe apoiando, te levando alegria e conforto até o fim, foi emocionante demais. Obrigada por inspirar tantas pessoas com sua história. Sim, estou triste mas junto também tem a memória de todo o seu carinho, força e inspiração que sempre compartilho com muitas pessoas”, escreveu o ator e diretor.

A Flip também publicou uma nota de pesar, destacando o impacto da professora na edição de 2017, cujo homenageado foi Lima Barreto. “Sua voz corajosa e cheia de sabedoria ecoou por Paraty e pelo Brasil, marcando a importância da luta contra o racismo e pela igualdade”, comunicou o texto publicado na internet.

O sepultamento está marcado para o domingo (12), às 17 horas, no Crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A Tribuna do Paraná lamenta a morte da eterna professora. “A minha história é longa, mas com todos os preconceitos, todas as coisas, eu venci”, disse certa vez Diva, uma verdadeira vencedora na vida.