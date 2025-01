Chuva vai dar trégua em Curitiba? Confira a previsão para a semana

A semana vai ser de sol com nuvens em Curitiba e Região Metropolitana. Já no Litoral do Paraná, a chuva deve aparecer já nesta segunda-feira (13).

Segundo o Simepar, a estabilidade atmosférica predomina na maioria das regiões do Paraná. No setor leste, onde ficam Curitiba, Região Metropolitana e praias, previsão é de nebulosidade variável e chuviscos isolados, principalmente entre a Serra do Mar e Litoral. No interior, o Sol predomina, elevando as temperaturas e favorecendo a ocorrência de pancadas localizadas de chuva.

Em Curitiba, na segunda não tem previsão de chuva. A tendência de abertura de sol entre nuvens, ou seja, um dia agradável. A máxima não deve passar dos 23°C.

Já em Guaratuba, sol nas primeiras horas do dia, e chuva ao longo do período. O Simepar aponta para um volume de 3.6 mm e rajadas de vento de 16 km/h.