Cartão-postal de Curitiba vai ganhar área gastronômica, museus e novos espaços

O Parque das Pedreiras, um dos espaços culturais e turísticos que é cartão-postal de Curitiba, está passando por uma grande revitalização. O complexo em obras abriga a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame e o Memorial Jaime Lerner – que será rebatizado como Parque Jaime Lerner, em homenagem ao urbanista e ex-prefeito de Curitiba, além de idealizador do espaço.

Com mais de 100 mil metros quadrados de área preservada no bairro Abranches, o parque está ganhando melhorias e novas estruturas que prometem atrair mais visitantes. Entre as novidades está o Mirante da Ópera, que oferecerá bistrô, café e sorveteria, além da Rua da Música, onde restaurantes e espaços temáticos proporcionarão a combinação de lazer e cultura.

“Esse projeto é um exemplo de como a parceria público-privada pode dar certo. Será um excelente espaço para os turistas, mas também para o lazer das famílias curitibanas, para curtir música e gastronomia em um espaço sustentável, em meio à natureza”, destacou o prefeito Eduardo Pimentel.

Revitalização em parque de Curitiba usou lago da Ópera de Arame como inspiração

A revitalização inclui a criação de novos palcos para apresentações de música instrumental, inspirados no sucesso do Vale da Música, que ocorre no lago da Ópera de Arame. A Pedreira Paulo Leminski, por sua vez, contará com melhorias na infraestrutura da arena de shows.

Além disso, o parque ganhará três novos museus: o Museu Paulo Leminski, com acervo permanente dedicado ao poeta curitibano; o Museu da Sustentabilidade, que narrará a trajetória de Curitiba em inovação ambiental; e o Museu da Música, que apresentará a história da música mundial com exposições interativas e instrumentos de várias culturas.

Parque das Pedreiras terá estúdio de gravação

A lendária rádio Estação Primeira ressurge agora em formato digital. O espaço também contará com o Estúdio Geração Pedreira, destinado para gravação de bandas locais e nacionais.