Curitiba recebe imagem peregrina do Divino Pai Eterno

No próximo dia 25 de janeiro, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, será palco de um encontro especial entre duas grandes devoções brasileiras: o Divino Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A imagem peregrina do Divino Pai Eterno, vinda diretamente de Goiás, chegará à capital paranaense conduzida pelo reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno, Padre Marco Aurélio Martins. O evento promete emocionar os fiéis e fortalecer a fé dos curitibanos.

A programação do dia será intensa, começando às 11h30 com a acolhida da imagem. Em seguida, os devotos poderão participar de missas às 12h, 15h e 19h30. Um momento especial está reservado para as 19h, com a realização da Novena dos Filhos do Pai Eterno.

O Padre Joaquim Parron, destaca a importância desse encontro: “A visita da Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno ao Santuário Perpétuo Socorro de Curitiba é um momento único de fé e unidade. Essa é uma oportunidade especial para os fiéis renovarem sua esperança e fortalecerem sua caminhada espiritual. Com grande alegria, acolhemos essa devoção tão significativa, que une os devotos em oração aqui na Casa da Mãe do Perpétuo Socorro.”

Semanalmente, o Santuário Perpétuo Socorro recebe mais de 50 mil fiéis e devotos, vindos não apenas de Curitiba, mas também da Região Metropolitana e de outras cidades do Paraná. Esse fluxo constante de visitantes consolida o local como um dos principais pontos de peregrinação da região.

Este evento marca um capítulo importante na história do santuário, unindo duas devoções queridas pelos brasileiros e celebrando a fraternidade e a missão evangelizadora dos Missionários Redentoristas.

Serviço

Visita da Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno ao Santuário Perpétuo Socorro

Data: Sábado, dia 25 de janeiro de 2025

Horários:

● 11h30: Acolhida da imagem

● 12h: Missa

● 15h: Missa

● 19h: Novena dos Filhos do Pai Eterno

● 19h30: Missa

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória.

Informações: (41) 3253-2031.