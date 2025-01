1° churrasco de 2025 do Pequeno Cotolengo já tem data confirmada

No primeiro domingo de fevereiro (dia 2) acontece o primeiro churrasco do ano no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. O tradicional evento começa às 11h e vai até às 14h, com o famoso “filézão de igreja”. O evento beneficente pretende arrecadar fundos para manter o trabalho da instituição de caridade.

Junto com a carne, também são comercializados porções de arroz branco, risoto, maionese tradicional e sem lactose, salada de feijão cavalo e de cebola, além de bebidas como cerveja, vinhos, refrigerantes, sucos e água. Opções de sobremesa também estarão disponíveis.

Para os interessados em participar, é possível saborear o almoço em nosso salão e nas tendas exteriores, ou então, fazer a retirada no balcão e levar para casa. O estacionamento é gratuito e também é possível passear pelo Complexo e conhecer a estrutura de atendimento.

O churrasco do Pequeno Cotolengo será na Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido. O churrasco Completo é R$147 e serve de duas a três pessoas.

A instituição realiza mais de 400 mil atendimentos multidisciplinares por ano. Oferece mais de 200 leitos de acolhimento institucional de alta complexidade, em 8 Casas Lares e 4 Grandes Lares; e 58 leitos de transição de cuidados, em 2 Unidades Hospitalares, sendo para cuidados paliativos, reabilitação ou readequação, destacando-se como a maior do estado do Paraná habilitada pelo ministério da Saúde.