Garibaldis e Sacis dá início ao pré-carnaval com Banho de Lua nesta quinta-feira

O bloco carnavalesco Garibaldis e Sacis dará início ao pré-Carnaval 2025 em grande estilo, celebrando seus 26 anos de história nesta quinta-feira (16). A festa promete agitar o centro histórico de Curitiba com uma homenagem especial a duas figuras emblemáticas do grupo.

As rainhas da bateria “A Tesuda”, conhecidas como “As Caricatas da Cara Branca” ou “Os Gêmeos do Garibaldis e Sacis”, serão o destaque da celebração. Criadas por Nello Romanov e Julio Cesar Zuchoski em 2002, essas personagens se tornaram ícones do Carnaval curitibano.

A camiseta oficial do bloco para 2025 contará com uma arte exclusiva assinada por Luiz Rettamozo, artista renomado na cena cultural da capital paranaense.

O Garibaldis e Sacis planeja sete saídas ao longo da temporada, com a primeira acontecendo no Largo da Ordem, berço do bloco. Sob o tema “Tome um Banho de Lua com Garibaldis e Sacis”, os foliões são convidados a usar fantasias brilhantes, com destaque para tons prateados, dourados, vermelhos e amarelos.

Os organizadores ressaltam que o mais importante é o espírito carnavalesco. “Se você tiver ‘somente’ aquela vontade louca de cair na folia, seja bem-vindo e venha da maneira que puder”, afirmam.

Para ficar por dentro das próximas datas e horários, os interessados podem seguir o perfil @garibaldisesacis nas redes sociais.

Serviço:

– Evento: Lançamento do Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis 2025

– Data: 16/01/25

– Horário: 19h

– Local: Largo da Ordem (início no Relógio das Flores)

– Tema: Tome um Banho de Lua Com Garibaldis e Sacis