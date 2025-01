Novo presidente da Cohab de Curitiba assume com mega desafio

Tomou posse nesta quinta-feira (16) o novo presidente da Cohab (Companhia de Habitação Popular de Curitiba), André Baú. Gaúcho de nascimento, o administrador atuou por 40 anos na Caixa Econômica Federal.

Ele assume a cadeira com o desafio de implementar um ousado programa habitacional da capital paranaense, com a geração de 20 mil moradias em quatro anos. Sob seu comando, a nova gestão da Cohab Curitiba chega com a promessa de destravar impasses históricos, priorizando o atendimento das famílias mais vulneráveis.

“Aceitei esse desafio por ter plena convicção do conhecimento técnico que tenho do tema habitação, adquirido ao longo de minha trajetória de 40 anos servindo a Caixa Econômica Federal. É com imenso orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que aceitei o convite do prefeito Eduardo Pimentel e hoje assumo a presidência da Cohab no ano em que a instituição completa 60 anos de sua fundação”, conta Baú.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Em quatro décadas na Caixa, exerceu diversas funções estratégicas e de liderança, destacando-se na gestão de equipes, desenvolvimento de projetos e melhoria de processos. Atuou em áreas como atendimento ao cliente, expansão da rede de agências, canais lotéricos e habitação. “Sempre com foco em excelência, resultados e inovação”, detalha o administrador.

Diversificar as modalidades de atendimento, fortalecer a parceria com o governo do Estado e buscar recursos junto ao Governo Federal estão entre as estratégias para colocar em prática a geração de 20 mil lares destinados às famílias das faixas 1 e 2 da fila da Cohab e também a moradores de áreas de risco.

“Sou gaúcho de nascimento, paranaense por opção e curitibano de coração, onde resido há exatos 43 anos. Cidade onde estudei, casei, tive filhos e hoje tenho netos. Sempre me senti como um curitibano de nascimento. Agora, surgiu a oportunidade de retribuir um pouco de tudo o que já recebi em Curitiba e vou retribuir com muita dedicação”, explica.

Sobre a Cohab Curitiba

A Cohab Curitiba, sociedade de economia mista, foi criada em maio de 1965 e tem como acionista majoritária a Prefeitura de Curitiba. Ela é responsável pela execução da política habitacional do município. Já beneficiou mais de 160 famílias com a produção de lotes, casas, sobrados e apartamentos, além da titulação de áreas antes irregulares.

Além da atuação nas ocupações, o programa habitacional de Curitiba também prevê a construção de unidades para atender à demanda cadastrada na Cohab, a chamada “fila”. São pessoas que aguardam atendimento habitacional e são convocadas para aquisição de imóveis de acordo com a ordem de inscrição.

As ações da Cohab Curitiba contam com o apoio de outros órgãos da estrutura do município, vinculando a moradia ao planejamento da cidade e às políticas de desenvolvimento urbano e social. Nestes anos, a companhia atuou de forma integrada com o Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), a FAS (Fundação de Ação Social) e secretarias municipais de Saúde e Educação.

Promessas para a habitação

Durante a campanha, o prefeito Eduardo Pimentel fez algumas promessas para a habitação de Curitiba. Confira abaixo!

Reestruturação da Cohab, para maior celeridade no atendimento aos que precisam de moradia;

Para reduzir o déficit habitacional, atender 20 mil famílias das faixas 1 e 2 com diferentes tipos e serviços de habitação;

Aluguel Social Permanente: auxílio financeiro para locação social para que o cidadão em processo de emancipação não comprometa toda a sua renda;

Maior subsídio financeiro para famílias das faixas 1 e 2 darem entrada no seu imóvel a partir da combinação de subsídios da Prefeitura e do Estado;

Programa de Moradia Acessível para as faixas 1 e 2 em parceria com a iniciativa privada em regiões que já têm serviços estruturados da Prefeitura.