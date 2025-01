Resultado do Vestibular da UFPR 2025 é divulgado nesta sexta-feira

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga nesta sexta-feira (17) a lista com o resultado dos aprovados no Vestibular 2025 e no processo seletivo para o curso de Licenciatura em Letras Libras.

O resultado será disponibilizado às 14 horas pelo reitor da universidade e professor Marcos Sunye, no palco preparado para a festa dos calouros no campus Agrárias, em Curitiba. Em seguida, começa o banho de lama.

Para o Vestibular 2025 a UFPR abriu 5.254 vagas, em 124 cursos de graduação. Estão na disputa por uma vaga 9.244 candidatos que fizeram as provas da segunda fase, em dezembro.

Lista dos aprovados no Vestibular da UFPR 2025

A lista dos aprovados será divulgada a partir das 14 horas.

Resultado da UFPR tem festa e banho de lama

O banho de lama começa ao meio-dia, com a participação de um DJ e de artistas circenses. Depois da divulgação da lista de aprovados, a festa continua com as baterias dos cursos da UFPR.

Neste ano, o tradicional banho de lama receberá alguns grupos de calouros diferentes. Além da possibilidade de participação dos aprovados em Letras Libras – que terá resultado divulgado junto com o do vestibular pela primeira vez –, estarão presentes migrantes e refugiados aprovados no mais recente processo específico de ingresso e reingresso, finalizado em maio de 2024.

Depois de passarem pelo “semestre zero”, que é uma espécie de preparação para a graduação, esses alunos iniciarão as aulas regulares junto com os demais calouros, em março deste ano. Esta é a primeira vez na história da UFPR que o banho de lama terá a participação de aprovados no processo de ingresso e reingresso de migrantes e refugiados.

Também é o primeiro vestibular realizado na instituição após a revisão da Lei de Cotas, que introduziu a reserva de vagas para quilombolas.