Temporal deixa cidades de Santa Catarina em estado de emergência

Quatro cidades de Santa Catarina estão em situação de emergência devido às chuvas que atingem o estado. Elas são Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos, Camboriú e Tijucas.

A manhã desta quinta-feira (16) foi marcada por chuvas fortes no litoral do estado catarinense, com acumulados significativos de precipitação. Em cidades como Tijucas, Camboriú e Balneário Camboriú, os volumes já ultrapassaram 180mm, enquanto Itajaí registrou 150mm, números que representam até 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a atuação de uma circulação marítima sobre o estado e as características geográficas da região contribuíram para os estragos, especialmente no Baixo Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. A previsão é de que as chuvas sigam intensas nas próximas horas, com a possibilidade de novos acumulados significativos.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, afirma que as equipes seguem empenhadas para atender a população. “Infelizmente, mais chuvas estão a caminho. É importante que todos redobrem os cuidados, permaneçam em locais seguros, evitem sair de casa, em situações de risco, fiquem atentos a sinais de deslizamento e às recomendações dos órgãos oficiais. Se enfrentar uma situação de emergência, ligue para 199 ou 193.”

Estragos em Santa Catarina

Em Itajaí, foram registrados alagamentos em várias ruas e bairros, e 14 vias foram afetadas, com alguns pontos interditados. O número de residências danificadas ainda está sendo contabilizado pelo órgão de defesa, mas até o momento não houve residências destruídas.

Já em Balneário Camboriú, a situação foi grave com várias ruas alagadas devido às enxurradas. Muitas pessoas ficaram ilhadas e isoladas. Para atender à população afetada, três abrigos foram abertos, sendo um no Bairro Itália, outro no Bairro Barra e um no Bairro dos Municípios. Não houve registro de desalojados até o momento.

O município de Camboriú tem várias vias e bairros foram alagados e registrou dois deslizamentos de terra que atingiram residências no bairro Conde Vila Verde. Um abrigo foi aberto para acolher os afetados pelas chuvas.

Em Itapema, as cidades Sertãozinho, Varzea, Ilhota, Alto São Bento e partes do Centro foram as mais atingidas pelos estragos. Um local foi aberto para abrigar as pessoas desalojadas e o município estuda a possibilidade de decretar situação de emergência devido aos danos causados.

Outros municípios como Navegantes, Balneário Piçarras e Penha também sofreram com alagamentos pontuais, mas a situação já foi normalizada nesses locais, sem grandes danos. Em Porto Belo, houve alagamentos em algumas vias e a queda de uma árvore que obstruiu um córrego, alterando seu curso e atingindo parcialmente uma residência. O município está avaliando a necessidade de declarar situação de emergência.