Polícia desarticula quadrilha que tinha arsenal de guerra e evita assalto milionário no PR

Uma ação conjunta das forças de segurança do Paraná desmantelou uma quadrilha especializada em crimes violentos contra o patrimônio na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A operação, realizada nesta sexta-feira (17), impediu ainda um roubo de grandes proporções que estava sendo planejado pelo grupo criminoso.

As investigações tiveram início em dezembro do ano passado, quando as inteligências da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) identificaram a organização de um assalto de alto impacto no estado. O monitoramento conjunto levou à localização do esconderijo da quadrilha.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, as equipes do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da PCPR e do Comandos e Operações Especiais (COE) da PMPR foram recebidas a tiros pelos criminosos. O confronto, que durou cerca de oito minutos, resultou na morte de seis suspeitos. Nenhum policial ficou ferido.

No local, foi apreendido um arsenal de guerra, incluindo:

7 fuzis de calibres 5.56 e 7.62

1 metralhadora .50

1 pistola .45

Diversas munições

36 carregadores de fuzil

Coletes e placas balísticas

Explosivos

Placas veiculares

Um veículo blindado e clonado

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou a importância da integração entre as forças policiais: “Esse é um exemplo claro de como o trabalho conjunto das nossas forças pode impedir crimes de grande impacto e proteger a população paranaense. As polícias do Paraná estão comprometidas em combater o crime organizado com inteligência e eficiência”.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, ressaltou o papel da colaboração interinstitucional: “O alinhamento estratégico com a Polícia Militar foi determinante para identificar e desarticular essa quadrilha antes que ela pudesse agir”.

Por sua vez, o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, enfatizou a agilidade da resposta policial: “Essa operação mostrou a força da nossa integração com a Polícia Civil e o impacto dessa união para frustrar ações criminosas de grande magnitude”.

A ação bem-sucedida reafirma o compromisso das autoridades paranaenses no combate ao crime organizado e na garantia da segurança da população.