Muita chuva em Curitiba! Alerta de temporal está em vigor, atenção!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois alertas de perigo para tempestades estão vigentes para Curitiba e Litoral do Paraná para as próximas horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado também aponta que a chuva deve permanecer em Santa Catarina que tem cidades alagadas e com prejuízos.

Nos avisos do Inmet, a maior preocupação é quanto um alerta laranja de volume entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, atingindo a região leste do Paraná, incluindo Curitiba e o Litoral. É nesse informativo que também aponta para chuva no estado vizinho. A partir disso, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Já o outro alertas é de cor amarela, menos intenso. A chuva é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuvas em Santa Catarina

A forte chuva que atingiu Santa Catarina na quinta-feira (16) fez com que dez cidades catarinenses decretassem situação de emergência. Os temporais causaram alagamentos, deslizamentos e interditaram rodovias nos municípios de Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça.

Tijucas, na Grande Florianópolis, foi a cidade com maior volume acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina. O total de chuva registrado foi superior ao esperado para todo o mês de janeiro (280 milímetros).

Chuva em Santa Catarina provocou alagamentos em várias cidades. Foto: reprodução / WhatsApp.