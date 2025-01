Caso Eloah: Força-tarefa investiga desaparecimento de criança em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Segurança Pública (Ses) determinou a instalação de uma força-tarefa com todas as forças policiais para investigar o desaparecimento de Eloah Pietra Almeida Santos, sequestrada no bairro Parolin, em Curitiba, nesta quinta-feira (23).

A Polícia Civil, responsável pela investigação, está empregando todos os recursos cabíveis a fim de localizar a menina e esclarecer as circunstâncias do caso. O serviço de inteligência da Polícia Militar também ajuda na investigação e a Polícia Científica vai atuar de maneira célere nas requisições de perícia que se apresentem necessárias.

Sabe-se que uma mulher que fingiu ser uma agente de saúde é a principal suspeita do sequestro da criança.

Além das diligências investigativas, a Polícia Civil inseriu a criança no Alerta Amber, que é um sistema de alertas urgentes ativado para permitir a rápida comunicação por meio das redes sociais da Meta. O programa é um sistema de alertas urgentes que é ativado em casos de desaparecimento de crianças. O alerta anuncia a descrição da vítima.

Segundo o secretário da Segurança Público, Hudson Leôncio Teixeira, o caso ainda está em investigação. “Estamos tratando este caso como uma prioridade absoluta, mas ainda não podemos afirmar o que motivou o desaparecimento. Todas as nossas equipes estão mobilizadas para localizar a criança e entender exatamente o que aconteceu”, afirmou.

Sabe de algo? DENUNCIE!

Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada pelos telefones 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.