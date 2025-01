Cadê a Eloá? Criança de um ano é sequestrada em Curitiba

Uma criança foi sequestrada no bairro Parolin, em Curitiba, nesta quinta-feira (23). Conforme nota da Polícia Militar do Paraná (PMPR), os suspeitos tiveram acesso à residência da família de Eloá Pietra e a teriam raptado.

A menina, de um ano, foi levada em um veículo de cor branca – o modelo do automóvel não foi informado. “A Polícia Militar salienta que as ações de policiamento ostensivo foram intensificadas, com vistas a tentar localizar o suposto veículo em fuga e pessoas que estariam envolvidas no caso”, diz o documento.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou não ter sido notificada do caso. Ainda segundo a PMPR, informações estão sendo colhidas e serão repassadas à Autoridade de Polícia Judiciária para apuração e demais medidas pertinentes.

O líder comunitário Edson do Parolin disse nas redes sociais que outras duas tentativas de sequestro foram registradas na região. “Foi na Rua Montese que eles raptaram a criança, que estava no colo da mãe. Aqui na nossa comunidade, eles já tentaram por duas vezes e dessa vez conseguiram. Estamos na busca junto com a polícia”, relata.

Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo telefone 181.