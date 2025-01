Rampage 2025 fica mais moderna e segura com ADAS nível 2

A Rampage, primeiro modelo da Ram desenvolvido fora dos Estados Unidos e que se tornou um sucesso de público e crítica, apresenta uma novidade em 2025 que a torna ainda mais moderna, completa e segura: as versões Rebel e Laramie, tanto as equipadas com o motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv quanto com o recém introduzido 2.2 turbodiesel de 200 cv, além da versão R/T 2.0 turbo gasolina, passam a oferecer como item de série o conjunto de sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2.

Com a adição do ADA (assistente ativo de direção), que combina o uso do Lane Centering e do ACC (piloto automático adaptativo), a Rampage passa a ser capaz de contornar diferentes curvas de forma autônoma em vias sinalizadas mantendo uma velocidade pré-definida. Desta forma, a picape é promovida para o nível 2 de autonomia dos sistemas avançados de assistência à direção. Além do contorno de curvas, a aceleração e a frenagem também podem ser efetuadas sem a atuação do condutor em cenários específicos. Os auxílios, atendendo à legislação vigente, exigem que o motorista mantenha as mãos no volante e atenção à via, se tornando uma camada extra de segurança e conforto da Rampage durante seu uso. Para permitir a detecção das mãos do condutor foi incorporado um novo volante com revestimento premium, sendo perfurado na versão R/T.

Acompanhando o sucesso do modelo desde o lançamento, a Ram segue introduzindo recursos que elevam ainda mais o patamar da Rampage e atendem às exigências dos clientes. Recentemente, o modelo ganhou o novo motor 2.2 Turbodiesel para as versões Rebel e Laramie.

Com 4 cilindros em linha e 2.184 cm³, o propulsor entrega 200 cv de potência a 3.500 rpm e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque a 1.500 rpm.

Outra novidade recente para a Rampage foi a introdução da versão Big Horn, que se tornou a nova porta de entrada para o universo Ram sem renunciar ao requinte e a uma ampla lista de equipamentos de série, marca registrada da fabricante.

O trabalho contínuo em um projeto que já nasceu destinado ao sucesso rendeu frutos para a Ram, que obteve um desempenho histórico em vendas em 2024, registrando o melhor resultado anual desde a chegada ao Brasil. Somente a Rampage teve mais de 23,6 mil unidades comercializadas no ano passado. O sucesso do modelo também se materializou no reconhecimento da mídia especializada: foram 12 troféus em 2024, com destaque para as conquistas no UOL Carros, Prêmio Mobilidade Estadão e Os Eleitos da Quatro Rodas. (Fotos: Ram/Divulgação).