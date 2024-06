O impacto do frio na motocicleta e na pilotagem

Na última semana, foi declarado o início do inverno no Brasil e, apesar da previsão de temperaturas um pouco mais amenas para o período, ainda serão observados diversos dias de frio, principalmente no Sul do país. Para os motociclistas, o inverno é um alerta para tomar cuidados mais específicos com as motos, afinal, o frio pode aumentar a viscosidade do óleo do motor, dificultando a lubrificação das peças da moto. Além disso, o vento pode reduzir a sensação térmica para o piloto em até 10°C, tornando a condução ainda mais difícil.

Para auxiliar os condutores que utilizam a moto para trabalhar ou gostam de viajar e que querem manter o desempenho do veículo e zelar pela própria segurança ao trafegar por ruas e estradas, os especialistas da Honda Blokton, maior rede de concessionárias de motos do Paraná, listaram os pontos mais importantes a serem observados com a chegada da nova estação.

Moto na temperatura ideal

É fundamental aquecer o motor da moto por pelo menos três minutos antes de sair, uma opção é deixá-la ligada por esse tempo enquanto coloca o capacete, as luvas e a jaqueta. Além do óleo e do combustível, outros fluidos, como os do freio e das suspensões, também precisam atingir a temperatura ideal de funcionamento. Por isso, nos primeiros minutos, é importante que o motociclista conduza com mais cautela e atenção.

Bateria descarrega mais rápido

As baterias podem ter sua capacidade de carga reduzida em temperaturas baixas, o que acaba interferindo na partida do motor.

“Com o passar do tempo, a bateria naturalmente perde sua capacidade de ‘segurar’ energia e isso pode ser mais sentido nos dias frios, pois o óleo do motor torna-se mais denso, necessitando mais da partida”, observa Claudinei Pereira, coordenador de Pós-Venda da Blokton Maringá.

Para minimizar o problema, é recomendável manter a bateria em boas condições, estacionando a moto em um local protegido do frio intenso sempre que possível.

Não subestime o frio

Ao se preparar para pilotar, é importante que o piloto considere a sensação térmica causada pelo vento. Mesmo que ele não esteja sentindo frio inicialmente, ao estar na estrada e em velocidades mais altas, a sensação térmica pode ser até 10°C menor. Ou seja, se o termômetro marcar 12°C, para o motociclista é como se fosse 2°C.

“Para combater essa sensação, é possível fazer o uso de uma segunda pele por baixo da roupa e usar acessórios como touca, balaclava ou protetor de pescoço, para evitar a perda de calor durante o trajeto”, salienta o especialista.

Itens como jaquetas, calças grossas, botas e, especialmente luvas também são essenciais, pois com o vento, as mãos podem perder a sensibilidade e prejudicar a pilotagem.

Capacetes com viseiras antiembaçantes

No frio, enfrentar o embaçamento das viseiras pode ser um desafio, já que a umidade quente da respiração se condensa ao entrar em contato com a viseira fria, prejudicando a visibilidade.

Para lidar com isso, é recomendável instalar uma película antiembaçante ou optar por capacetes com viseira com essa tecnologia, como sugere Raycelia Vieira, coordenadora Administrativa de Vendas da Blokton Cascavel.

“Além do antiembaçante, o uso de acessórios impermeáveis e refletivos são importantes para melhorar a segurança e a visibilidade, especialmente em condições de neblina, comuns nesta época do ano. As roupas adequadas também proporcionam maior segurança ao motociclista, reduzindo o risco de impactos ou trauma em caso de acidente ou queda”, destaca Raycelia.

Para-brisa e protetores de mão

Para scooters, é possível instalar um para-brisa mais alto para reduzir o impacto do vento. O equipamento também está disponível para outros tipos de motos. Já os protetores de mão são outra opção que, além de protegerem a moto em quedas, ajudam a enfrentar o frio. Para motos maiores, aquecedores de manoplas são uma alternativa.

Pneus perdem pressão e aderência

No frio, os pneus tendem a perder pressão, o que compromete a aderência ao solo. Por isso, é importante verificar e ajustar a pressão conforme necessário. Além disso, é essencial inspecionar o estado geral dos pneus e substituí-los se apresentarem desgaste excessivo.

Outro ponto a ter em mente é que os pneus precisam estar minimamente aquecidos para funcionarem corretamente. Nos primeiros quilômetros, é necessário ter cuidado, pois a melhor aderência nas curvas, frenagens e acelerações só é alcançada quando os pneus atingem a temperatura ideal de funcionamento. Em dias frios, esse aquecimento pode demorar um pouco mais para acontecer. (Fotos: Honda Blockton/Divulgação).