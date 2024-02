Ranger cresce e atrai clientes no serviço de assinatura

A Ford Ranger foi a picape média que mais cresceu no ano passado, com um avanço de 42,4% nas vendas. E aumentou também a sua participação na plataforma de carros por assinatura da marca, Ford Go, dobrando o número de contratos no período. Além disso, o serviço tem contribuído para atrair um novo perfil de clientes para a linha.

“Tradicionalmente, os clientes da Ranger são do agronegócio. Mas no Ford Go mais de 70% dos seus assinantes são das capitais”, diz Victor Coelho, supervisor de Mobilidade e Novos Negócios da Ford. “São administradores de empresa, executivos, clientes na faixa de 30 a 50 anos que moram na cidade ou na praia e escolheram a Ranger como veículo pessoal, usando as vantagens da assinatura”.

O Ford Go oferece cinco versões da Ranger por assinatura: XLS 2.0, XLS 3.0 V6, XLT 3.0 V6, Limited e Limited +, com mensalidades a partir de R$5.641, no plano com 1.000 km e duração de 36 meses. Há também outros planos de 12, 18, 24 ou 30 meses, com rodagem de até 3.000 km por mês.

Tendência de mercado

A principal vantagem da assinatura para o cliente é andar sempre de carro novo pagando uma mensalidade fixa, sem ter de se preocupar com IPVA, custo de manutenção, seguro, documentação ou negociação do usado.

O Ford Go foi lançado em meados de 2021 e desde então vem ampliando a oferta de planos e modelos, que incluem também o Territory, a Maverick FX4 e Hybrid, o Bronco Sport e a Transit. A carteira tem hoje mais de 200 veículos e o objetivo é dobrar o seu volume este ano. A Ranger responde por um terço dos contratos.

“A assinatura é um mercado que vem crescendo e 2024 será o ano de consolidação do Ford Go. É a modalidade de aluguel que mais cresce no Brasil e temos potencial para atender muito mais clientes com o nosso portfólio”, destaca Coelho.

Tecnologia embarcada

Além da conhecida capacidade de rodar em qualquer terreno, com os motores turbodiesel 2.0 e 3.0 V6, e da versatilidade da caçamba, a Ranger traz o que há de mais avançado em tecnologia embarcada. Ela vem de série com sete airbags, multimídia SYNC 4 com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, sistema de conectividade FordPass Connect e painel de instrumentos digital configurável de 8” ou 12,4”.

Na versão topo de linha, tem ainda equipamentos como piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°.