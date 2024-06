Um casal foi preso depois que a filha deles, uma bebê de três meses, morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Curitiba, na noite de sexta-feira (28). A situação aconteceu no bairro Sítio Cercado.

Conforme informações da Polícia Militar repassadas para a RPC, a bebê chegou na UPA com uma parada respiratória. Além disso, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que a menina apresentava sinais de violência sexual. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local.

A polícia também relatou que o casal tinha histórico de negligência. A PCPR informou que está investigando o caso e que atualizações devem ser informadas na próxima segunda-feira (01).

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?