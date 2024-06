Ford F-150 Lightning SuperTruck é o “Rei da Montanha” em Pikes Peak

A F-150 Lightning SuperTruck, superpicape elétrica desenvolvida pela Ford Performance, venceu a tradicional Subida Internacional de Pikes Peak disputada nas montanhas do Colorado, EUA, com o tempo de 8 minutos e 53,553 segundos, o mais rápido entre 61 competidores. Veja o link: https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt/permalink.html?VideoId=6355624394112.

Na fase de qualificação, a picape também estabeleceu um novo recorde na categoria aberta, com o tempo de 3 minutos e 32,831 segundos, mais de sete segundos mais rápido que o recorde anterior de 3 minutos e 39,939 segundos, registrado pela SuperVan 4.2 em 2023.

“O progresso dos veículos elétricos da Ford em completar os desafios mais difíceis é um testemunho do trabalho árduo e dedicação das nossas equipes no programa”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “Aprendemos muito com a SuperVan 4.2 em Pikes Peak no ano passado e conseguimos aplicar esse conhecimento este ano. É para frente e para cima daqui em diante”.

O piloto Romain Dumas superou um problema técnico durante a subida, que o fez parar completamente na pista e perder cerca de 26 segundos comparado ao tempo de qualificação inicial. Agindo rápido, o francês reiniciou a F-150 Lightning SuperTruck de 1.600 cavalos e continuou a correr mais forte que nunca para vencer.

“Estou honrado em alcançar esta vitória com a Ford Performance na Subida Internacional de Pikes Peak”, diz Dumas. “Tudo neste evento é um desafio porque é diferente de qualquer outro tipo de corrida, você só tem uma chance. Enfrentamos um desafio logo no início, mas isso só me deu mais determinação para recuperar o tempo perdido na corrida”.

A construção da F-150 Lightning SuperTruck é uma prova do poder da parceria. A STARD (Stohl Advanced Research and Development) desempenhou um papel crucial na criação da picape. A SuperTruck também foi equipada com os melhores itens de competição e segurança da Sparco e pneus Pirelli P-Zero sob medida, garantindo sua estabilidade nas pistas desafiadoras da montanha.

“Esse feito incrível é resultado de um verdadeiro esforço de equipe em todos os aspectos, desde nossos projetistas supertalentosos até nossos especialistas em trem de força”, diz Sriram Pakkam, gerente de veículos elétricos de alto desempenho e Fórmula 1 da Ford Performance Motorsports. “Também tivemos de trabalhar em equipe para cuidar dos detalhes, como manter o peso baixo ao maximizar a força descendente. Foi um trabalho fantástico”. (Fotos: Ford Performance/Divulgação).