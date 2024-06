Considerada a segunda localidade com maior concentração de startups de inovação no país, Curitiba somará mais expertise e conhecimento com a chegada da ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para Negócios, em parceria com a Academic Ventures.

O lançamento oficial da ESPM no Paraná acontece no dia 11 de julho, em um evento que discutirá Tendências do Lifelong Learning: o Futuro da Educação Executiva reunindo profissionais da área, empresários de diferentes setores, presidentes de associações e cooperativas, acadêmicos e representantes do poder público.

O painel terá participação do partner regional Zaki Akel Sobrinho, CEO da Academic Ventures e reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) entre 2008 e 2016, Tatsuo Iwata, vice-presidente acadêmico da ESPM, e Genaro Galli, diretor de Novos Negócios da ESPM.

Para Zaki Akel Sobrinho, essa parceria consolida um importante passo para o fortalecimento de ecossistemas de inovação na região, com conexões importantes tanto no meio acadêmico quanto empresarial.

“Tenho certeza que o portfólio de cursos e o perfil do corpo docente da ESPM trarão uma valiosa contribuição para o fortalecimento das atividades comerciais, de marketing, inovação e empreendedorismo. É o momento certo para alavancar ainda mais a ascensão econômica do Paraná, trazendo a ESPM, the marketing powerhouse, para um mercado tão promissor”, diz Zaki

Cursos e iniciativas da ESPM

A ESPM, juntamente com a Academic Ventures – um hub de soluções estratégicas envolvendo mercado e academia, tem como objetivo principal oferecer um projeto exclusivo de educação continuada para os profissionais das principais regiões do Paraná. A iniciativa vai explorar a referência e a chancela acadêmica de excelência da ESPM em temáticas como agronegócio, marketing, branding, comunicação, negócios e inovação.

O projeto educacional, que traz conceitos como aprendizado constante, fundamental para qualquer profissional prosperar na carreira, prevê uma série de formatos para atender as necessidades dos estudantes de Curitiba e das diferentes praças paranaenses, incluindo, programas de pós-graduação, MBA, cursos de atualização e extensão, em opções de curta ou longa duração, além dos formatos online, presencial e hyflex.

“O Paraná é sem dúvida uma das principais praças do país e tem em seu ambiente de negócios rico e pujante um ótimo desafio para essa iniciativa da ESPM. A parceria com a Academic Ventures possibilita que pensemos em propostas direcionadas às necessidades locais e nos abre espaço para um contato direto e aprofundado com os profissionais e suas empresas”, diz o vice-presidente acadêmico da ESPM, Tatsuo Iwata.

Educação executiva e ESPM Consult

São programas customizados e exclusivos para empresas, com soluções educacionais sob medida desenhadas por especialistas da ESPM, com foco na educação continuada e no momento estratégico da empresa.

Dynamic ESPM: cursos de extensão

O Dynamic é um projeto pioneiro que oferece ao aluno a liberdade para definir cada etapa do desenvolvimento profissional. Para isso, a Extensão Dynamic funciona por meio de módulos individuais, trilhas personalizadas, certificações digitais (badges digitais) e qualificações diversas.

Entre os meses de agosto e novembro, a ESPM também promoverá uma rodada de visitas com palestras, workshops e cursos pelas cidades de Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Cascavel em parceria com as principais associações, cooperativas e entidades de classe dessas regiões.

Serviço

Tendências do Lifelong Learning: o Futuro da Educação Executiva

Quando: 11 de julho

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Teatro Regina Casillo, rua Lourenço Pinto, 500, Centro – Curitiba

