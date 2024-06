Vereadores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), aprovaram o aumento dos próprios salários com reajuste de 32,5% a partir de janeiro de 2025. A segunda votação que confirmou a validação aconteceu na última quinta-feira (27).

Atualmente os vereadores do município recebem R$ 12.151,33. Com o aumento aprovado pelos parlamentares no projeto nº 1130/2024, o salário passa para R$ 16.098,00 na nova legislatura.

O projeto justifica que os salários dos vereadores não eram reajustados desde 2016, “que importa em 48,16% de perda inflacionária.”

“A Lei Orgânica atendendo os preceitos constitucionais estabelece nos artigos 62 a 65 que é competência exclusiva da Câmara Municipal fixar, em cada legislatura para a subsequente, até 90 (noventa) dias antes das eleições municipais, observados os critérios e limites previstos na Constituição, o subsídio dos vereadores em parcela única, e sua forma de reajuste”, também diz a justificativa.

Projeto também estabelece salários de prefeito e vice-prefeito de Colombo

O projeto de lei nº 1130/2024 também estabeleceu os salários dos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal. De acordo com a proposta, esses valores não serão aumentados.

Confira os valores desses cargos:

Prefeito Municipal: R$ 29.592,20

Vice-Prefeito: R$ 15.470,78

Secretário Municipal: R$ 15.470,78

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?