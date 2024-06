Entre os dias 02 e 13 de julho acontecerá a Feira de Inverno do Programa Economia Solidária de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A iniciativa será na Rua XV de Novembro, em frente ao Museu Municipal Atílio Rocco.

Com funcionamento das 9 horas às 18 horas, a feira reunirá artesãos do município que irão comercializar opções de vestuário e artesanatos, além de gastronomia típica.

A Feira de Inverno de São José dos Pinhais é um incentivo para os artistas locais, pois contribui para geração de renda dos participantes e valoriza a cultura do município. Também traz opções para quem quer adquirir presentes especiais.

Instituído por meio da Lei n.º 1.591/2010, o Programa de Economia Solidária atua na formação e capacitação de artesãos para que o trabalho produzido seja fonte de próprio sustento, de maneira social e ambientalmente sustentável.

A iniciativa também apoia a comercialização dos produtos por meio da realização de feiras, festas da cidade, locais disponibilizados por entidades parceiras e os Centros Públicos de Economia Solidária.

Mais informações sobre a Feira de Inverno e também sobre o Programa Economia Solidária podem ser obtidas por meio do telefone (41) 3283-6800.

Feira de Inverno

Data: de 02 a 13 de julho de 2024

Local: Rua XV de Novembro (em frente ao Museu Municipal Atílio Rocco)

Horário: Das 9h às 18h

