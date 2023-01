Uma nova etapa da obra emergencial na BR-277, onde houve um deslizamento em novembro do ano passado, promete agilizar na contenção emergencial do talude da BR-277 no km 39 e km 41. A obra é importantíssima e crucial para que o trânsito finalmente volte a fluir na região.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), responsável pelas obras no trecho, informou que no local um guindaste está içando equipes para trabalhar na retirada de blocos soltos. Também teve início nesta quarta-feira (11) o uso de jato de água de alta pressão da Defesa Civil para soltar lascas de rochas do paredão ao lado da pista.

O objetivo é evitar que esse material eventualmente caia sobre a pista, fazendo a sua remoção de modo controlado, com segurança para usuários e funcionários da obra.

Já no km 39, onde o escorregamento de terra foi de menor porte, começaram a ser implantados dispositivos de drenagem auxiliar, que irão evitar o bloqueio da drenagem de água da chuva no local, onde será executado um muro de solo-cimento para conter possíveis novos escorregamentos.

Equipes foram içadas por guindaste para trabalhar em segurança no deslizamento. Foto: Divulgação/DER.

Quando a obra na BR-277 vai terminar?

A previsão do DER/PR é concluir a etapa de contenção emergencial da obra até 25 de fevereiro, permitindo a liberação de todas as faixas entre o km 39 e km 41, de responsabilidade do DER/PR, e já na sequência iniciar a etapa de contenção definitiva, com instalação de grampos e telas nos taludes, sem os bloqueios de tráfego. Os prazos da obra podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra.